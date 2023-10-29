برعاية محمد بن راشد.. 4 سباقات في الدورة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عن تنظيم 4 سباقات ضمن الدورة الثامنة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وتعتبر بطولة السلم للدراجات الهوائية، الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الهواة، من حيث تنوعها ومستويات المشاركين والجوائز.

جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بحضور أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية: محمد عبد الله الموسى، ماجد عبد الرحمن البستكي، رامي بسام النابلسي، حشر بن صبيح الفلاسي، جاسم محمد الجسمي، راشد بن مجرن، عبد الله بن عبود، ورزاز علي.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه اللامحدود للحدث، وتوجيهاته الأبوية باستمرارية تنظيم البطولة، والعمل المستمر على تطويرها في كل نسخة على مستوى تنوع السباقات، واستقطاب أقوى المشاركين لتحقيق أهداف البطولة في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وزيادة خبرة الدرّاجين، ونشر ممارسة هذه الرياضة ذات الفوائد الكبيرة على صحة وحيوية ممارسيها، والاستفادة المثلى من المرافق التي وفرتها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة الدراجات في جميع مواقع دبي، ومنها منطقة سيح السلم في قلب هذه المحمية الطبيعية الصحراوية الأكبر من نوعها في العالم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، إقامة أربعة سباقات للموسم الثامن، تقام خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل إلى 24 فبراير 2024، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد السباقات، واللوائح الفنية الخاصة بها.

خطة عمل

واستعرضت اللجنة، خطة العمل، من حيث تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، والوصول إلى جميع ممارسي رياضة الدراجات الهوائية، وتسهيل إجراءات تسجيلهم للمشاركة في كل سباق، على غرار السنوات الماضية، وبما يسهم في تحفيز المشاركين على الاستعداد الأمثل للبطولة، ورفع قوة التنافس، في ظل التطور المستمر في كل نسخة مع التحضيرات للفرق والدراجين للوجود على منصة التتويج.

وحرصت اللجنة المنظمة، على تنظيم مختلف أنواع السباقات للهواة والنخبة للرجال والسيدات، والسباق الصحراوي، بهدف تمكين جميع مستويات المشاركين، وتوفير الدعم لهم لممارسة والتألق والتطور في الرياضة المهمة، من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة، وأن يكون التنظيم في أجواء مثالية وأماكن رائعة، ما يزيد من كفاءة الرياضيين.

أعلى معايير

وجدّدت اللجنة التأكيد على أهمية التعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة، من أجل ضمان تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير، بما يعكس الصورة المشرقة التي قدمتها بطولة السلم منذ انطلاقها، بوصفها حدثاً رياضياً يهدف إلى تحفيز ممارسة الرياضة بوصفها أسلوب حياة في مجتمعنا.

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