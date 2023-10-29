خالد عبيد: تكتيك المدربين الهجومي وراء غزارة الأهداف

أكد خالد عبيد لاعب ومدير النصر السابق، أن الغزارة التهديفية التي برزت خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، تعود إلى الجهد التكتيكي الهجومي المتميز لعدد من المدربين، والاعتماد على الأسلوب المركب ما بين حسن استغلال المهارة العالية للاعبين والاستخدام الأمثل للكرات الثابتة.

وقال إن لعبة الكراسي الموسيقية بين فرق الصدارة لا تزال مستمرة من بداية الموسم، حيث تتبادل بين الثلاثي الأفضل في المسابقة حتى الآن، فقد استعاد العين الصدارة باستحقاق بعد الفوز على الإمارات، وتقدم الوصل لمركز الوصيف بعد خماسيته في مرمى حتا، فيما تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث بعد التعادل أمام النصر، وتقدم الشارقة للمركز الرابع بعد فوزه الخماسي على بني ياس، وأشار عبيد إلى أن تبادل المراكز سوف يتواصل أيضاً خلال الجولات المقبلة، حيث لا يفصل العين صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة وبين الشارقة صاحب المركز الرابع سوى 3 نقاط فقط، ولن يتم حسم التنافس بين تلك الفرق إلا من خلال المواجهات المباشرة بينها.

هجوم العين

وقال خالد عبيد: العين لم يتأثر من خسارته السابقة أمام النصر، ونجح في تخطي تلك المحطة من خلال الفوز على الإمارات المجتهد، وذلك بفضل القوة الهجومية التي يمتلكها العين، على الرغم من افتقاده بندر الأحبابي بسبب تعرضه للطرد، مما أثر على تماسك الفريق ومنح الفرصة للإمارات لكي يخترق دفاعه ويشكل خطورة عليه، ولكن الحارس خالد عيسى وقف بالمرصاد أمام محاولات إنييستا ورفاقه وتصدى لركلة جزاء في وقت مهم خلال زمن المباراة.

توتر غير مبرر

وأبدى خالد عبيد استغرابه من حالة التوتر التي بدا عليها لاعبو فريق شباب الأهلي، خصوصاً اللاعبين الاحتياط، مما انعكس على زملائهم داخل الملعب، وكان له تأثير واضح على تركيزهم أمام النصر، وأدى إلى تعرض اثنين من لاعبيه للطرد، وقد أحسن النصر استغلال تلك الحالة واخترق الدفاع غير المترابط مرات عدة، حتى نجح في تحقيق التعادل، ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تراجع شباب الأهلي للمركز الثالث.

درس الوصل

وأشاد خالد عبيد بمستوى الوصل خلال أمام حتا، وقال: يبدو أن الفريق استوعب درس مباراته أمام خورفكان، فلعب بتركز عالٍ، وحسن استغلال للفرص التي سنحت له خلال المباراة، فيما دفع حتا ثمن تواضع مستوى لاعبيه الأجانب، والذي لا يتواكب من قيمة دوري المحترفين، وعلى إدارة النادي إعادة تقييم موقف أجانب الفريق.

قيادة فنية

وأشار خالد عبيد إلى أن الفوز الذي حققه الوحدة على كلباء لا يجعل متابعي الفريق مرتاحين من أداء الفريق، الذي افتقد للقيادة الفنية السليمة وعدم تجانس الخطوط بسبب تعدد تغير مركز اللاعبين خلال المباراة مما يبعثر الأوراق ويفقده الهوية، في المقابل جاء أداء كلباء متميزاً وأحسن المدرب فرهاد مجيدي التعامل مع المباراة وحسن توظيف قدرات وإمكانات اللاعبين، وحسن التعامل مع الكرات الثابتة التي تشكل خطورة على المنافسين، وأشاد بمستوى مباراة البطائح وعجمان ورغبة كل منهما في تقديم مستوى طيب والسعي لتحقيق الفوز من خلال تقديم كرة هجومية.

نجاح كوزمين

ويرى خالد عبيد أن المدرب كوزمين نجح في قيادة الشارقة بتعامله الفني الجيد أمام بني ياس واللعب الجماعي والكثافة الهجومية مما أدى إلى فوز الشارقة الكبير بالخمسة، فيما ظهر بني ياس مفكك الصفوف وفقد كثيراً من مميزاته في المباريات السابقة، كما أشاد بمستوى فريق خورفكان الذي لقن الجزيرة درساً غالياً في الروح القتالية والرغبة القوية في تحقيق الفوز، ولم يكن الجزيرة في مستواه حيث يعاني الفريق من ضعف دفاعي واضح وتراجع أداء بعض لاعبيه دون مبرر.







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