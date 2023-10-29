محمد بن ثعلوب يثمن نتائج جودو الإمارات في «الآسياد»

ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، إنجاز منتخب الجودو في مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في مدينة هانغتشو الصينية 2023، وجاءت مشاركته ضمن البعثة الرياضية للجنة الأولمبية الوطنية، وتعد أفضل المشاركات القارية لرياضة الإمارات.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة في قاعة الاجتماعات في قاعة مبادلة أرينا في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو 2023.

كما تم في الاجتماع التأكيد على استمرار برنامج إعداد المنتخب الأول للجودو للتأهل لأولمبياد باريس 2024، مواصلة لمشاركة جودو الإمارات الإيجابية في الدورات الأولمبية التي أسهمت في دعم رياضة الإمارات ما يمثل استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، واطلع المجلس على برنامج إعداد منتخب الفتيات للجودو عبر مراكز الجودو للبنات التي أشهرت ما يمثل دعماً لرياضة المرأة في ظل الاهتمام الذي تحظى به الرياضة النسائية لمواكبة الريادة العالمية في هذا المجال، والتي تهدف لتكوين جيل جديد يعتلي منصات التتويج الرياضية في المستقبل القريب.

كما استعرض المجلس في اجتماعه سير العمل في المقر الجديد للاتحاد بمنطقة شرقي بني ياس، ويأمل الجميع أن يحدث الانتقال له نقلة كبيرة في مسيرة الجودو الإماراتي على المستويين الإداري والفني، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، وجدد الدرعي إشادته بالدعم الذي تجده الرياضة من المسؤولين تطلعاً لمنصات التفوق القارية والدولية كما اطلع مجلس الإدارة على أجندة الموسم الجديد في ضوء تصور الجهات الفنية بالتنسيق مع برامج الجهات الأكاديمية والمدرسية مراعاة لظروف الطلاب والطالبات ومستقبلهم التعليمي باحتسابهم عماد المستقبل.

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