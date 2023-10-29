اليابان تتصدر بطولة أبوظبي للكاتا

تصدر منتخب اليابان للكاتا بطولة العالم للكاتا في يومها الأول والمقامة في قاعة جامعة السوربون في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتنظيم اتحاد الإمارات للجودو.

وتوجت الكاتا اليابانية بذهبية جو نو كاتا للكبار برصيد 442 نقطة، وجاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 412 نقطة ثم منتخب رومانيا برصيد 406 نقاط ويليه إيطاليا رابعاً بفارق نصف نقطة، وشارك حكمنا الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات برفقة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو بتتويج المنتخب الياباني.

وأقيمت أمس نهائيات منافسات كتامي نو كاتا (تحت 23 سنة)، ومنافسات جو نو كاتا (تحت 23 سنة) وكيمي نو كاتا (للكبار) ومنافسات كودوكان غوشين - جوتسو (كبار).

288 لاعباً

وشهدت البطولة مشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، وأقيمت ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتنطلق غداً بطولة أبوظبي العالمية لقدامى المحاربين (المخضرمين)، وتشهد مشاركة 1054 لاعباً من 65 دولة، من بينها 8 منتخبات عربية هي السعودية والكويت، ومصر، والمغرب، وسوريا، ولبنان، وتونس والجزائر.

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