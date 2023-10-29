النصر يجدد عقد حسين مهدي حتى 2028

أعلن نادي النصر، تجديد عقد حسين مهدي (24 عاماً)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لـ 4 مواسم إضافية، وحتى 2028، ويأتي التجديد في إطار خطة النادي لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على لاعبيه المميزين. ويغيب حسين مهدي عن تشكيلة النصر في الموسم الحالي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، ومن المنتظر أن يعود إلى الملاعب في الدور الثاني للدوري.

وكان حسين مهدي شارك في الموسم الماضي في 12 مباراة مع النصر قبل أن يتعرض للاصابة في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين أمام فريق العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز