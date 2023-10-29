إعلام الحروب وحروب الإعلام

على الأرجح، فإن العلاقة الحقيقية والمباشرة بين الحرب والإعلام في زمننا الراهن، قد بدأت مع الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام 2003.

فقد اهتمت الإدارة الأمريكية حينها، وقبل بدء هذا الغزو وبصورة كثيفة بما راح الإعلام الأمريكي والبريطاني، وبعده الدولي كله، بالتمهيد للغزو بالترويج الإعلامي الموسع حول ما زعم أنه قدرات النظام العراقي العسكرية حينها، على تهديد أمن المنطقة كلها من حوله، بل ووصول هذا التهديد للدول الأوروبية والمصالح الأمريكية حول العالم.

وأضاف الإعلام الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً وقتها وتمهيداً للغزو، ما زعم أنه علاقات مباشرة وقوية تربط بين القيادة العراقية وقيادة تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي هاجم الولايات المتحدة في سبتمبر 2001، وتوزعت عملياته الإرهابية الكبيرة بين عدة مناطق أخرى من العالم.

وعندما بدأ الغزو العسكري الأمريكي – البريطاني للعراق في 19 مارس 2003، حرصت القيادة السياسية والعسكرية الأمريكية للحرب، على أن يكون الإعلام، الأمريكي والبريطاني خصوصاً، جزءاً عضوياً من الحملة العسكرية مرافقاً لها في بداية عملياتها الميدانية، وهو ما دفع للسماح بوجود مئات من الصحافيين والإعلاميين مع القوات المسلحة، ووصلت بعض التقديرات بالعدد إلى نحو ستمئة منهم.

ولا شك أن التمهيد الإعلامي الكثيف والملح والمركز من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، ومن ورائها بقية وسائل الإعلام الغربية الأخرى، لأسابيع طويلة قبل بدء الغزو الفعلي، قد أهّل بقوة الرأي العام الغربي خصوصاً، وقطاعات من العالمي منه، لقبول فكرة الغزو العسكري الأمريكي - البريطاني للعراق، والنظر إليه باعتباره ليس فقط الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المنطقة والعالم كله من الخطر المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، التي روج أن العراق يمتلكها، بل باعتباره أيضاً واجباً أخلاقياً تجاه البشرية، تقدمت القوات الأمريكية والبريطانية للقيام به نيابة عن هذه البشرية.

ولا شك أيضاً أن دور الإعلام قد تفاوت من مرحلة التمهيد لهذه الحرب وأثناء مراحلها، حيث بدأ بعد دخول تلك القوات للعراق بوقت غير طويل، في أداء الدور غير المرغوب به من القيادة السياسية والعسكرية للغزو، ببدء كشفه عن بعض من مجريات الحرب الحقيقية في مختلف مناطق العراق، وخصوصاً عديد من التحركات والتصرفات المنافية لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع مواطني العراق من المدنيين العزل، سواء في ما يخص استهدافهم عسكرياً، أو ما جرى لبعضهم مما أشار إليه تقرير حديث للجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن الجيش الأمريكي اعتقل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في العراق حينها، قدرت نسبة تتراوح بين 70 إلى 90 في المئة منهم بأنه قد تم اعتقالهم بالخطأ.

وكانت ((فضيحة)) سجن أبو غريب هي الرمز الأكثر انتشاراً في وسائل إعلام العالم حينها لهذه الأوضاع.

ومنذ هذه الحرب وحتى اليوم، بدا واضحاً ومؤكداً في كل العمليات العسكرية والحروب التي عرفتها عدة مناطق من العالم، أن الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، قد بات واحداً من أبرز وأهم الأسلحة التي ترافق العمليات العسكرية في ميادين القتال.

وقد تأكدت أهمية ((سلاح الإعلام والدعاية))، في الصراعات العسكرية والحروب في فترتنا الأخيرة، مع الاتساع الهائل لما بات يسمى بالإعلام غير التقليدي، والمقصود به بصورة مباشرة، صفحات التواصل الاجتماعي، وتأثيراتها الكثيفة على مليارات البشر المشاركين فيها عبر كل دول العالم.

فقد أضحى الاستيلاء على ((مواقع)) إعلامية و((مساحات)) إقناع وتصديق، و((التقدم)) الدعائي في المساحات الإعلامية التي يتمتع فيها ((العدو)) بالثقة والمصداقية، لتدميرهما والاستيلاء عليها، يحتل أهمية لدى القادة السياسيين والعسكريين لتلك الحروب، بما لا يقل عن أهمية العمليات العسكرية نفسها.

والحقيقة أن هذه الظاهرة لتزايد الاهتمام في الحروب بالترويج الإعلامي لمبرراتها وحقائق أو مزاعم الانتصار فيها، يعكس أمرين مهمين للغاية. الأول، أن كل أطراف الحروب، بما فيها المعتدية، والتي تمارس أحياناً كل ما هو غير أخلاقي ولا بشري، ومخالف للقانون الدولي والإنساني، تظل تخشى وصمها بهذا، وتزعم – وهي بالطبع كاذبة – أنها ملتزمة بما توافقت عليه البشرية من قواعد وقوانين إنسانية لإدارة الحروب.

والأمر الثاني، أن الرأي العام العالمي له أهميته القصوى عند الجميع، فهو المخاطب من أطراف الحروب عبر الإعلام، بمن فيها تلك الأكثر اعتداءً ووحشية وصدماً لحساسية ومشاعر هذا الرأي العام، فهي تسعى إما لتبرئة نفسها لديه من وصمها بالوحشية وتحطيم قواعد الأخلاق والقوانين الإنسانية، أو لكي توجه نفس هذا الاتهام لدى الرأي العام لعدوها.