الأخوة الإنسانية أساس التعايش السلمي

الأخوة بين الناس من أرقى وأهم الصفات الإنسانية العظيمة، فهي علاقة لا يوجد لها مثيل بين العلاقات الأخرى في الكون، فالأخوة الإنسانية هي علاقة ترابط وتواصل بين البشر بعضهم بعضاً، وهذه الكلمة لها مضمون واسع وعميق جداً، فالبشر خلقوا إخوة متحابين فيما بينهم، يسعون لمساعدة بعضهم بعضاً. الأخوة لها معانٍ جليلة وعظيمة، فالناس يرتبطون عن طريقها بعلاقة فريدة أساسها الرحمة والتسامح والاحترام.

إن مفهوم الأخوة الإنسانية يندرج تحت سياق اجتماعي وإنساني، حيث يرتبط البشر من خلاله بعلاقة مميزة يكون قوامها الرحمة والإحسان والاحترام.

ولقد أشار الدين الإسلامي إلى أن جميع البشر سواسية ولا اختلاف بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. لقد شرع الإسلام التعايش والتعارف مع جميع البشر من دون النظر إلى اختلافاتهم، حيث إن هذه الرابطة تصب في مبادئ السلام والمحبة الإنسانية.

وللأخوة الإنسانية العديد من المبادئ والأسس التي أوضحها الدين الإسلامي، ومن أهم هذه المبادئ والأسس مبدأ الوحدة البشرية، حيث لا يوجد فرق بين شخص وآخر، ولا يوجد فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

ومن المبادئ التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف للأخوة مبدأ الكرامة الإنسانية، إذ تظهر الأخوة في الإسلام في الكثير من المواقف والسلوكيات، التي منها التناصر والتعاون، الذي من صوره مساعدة الضعيف، وذلك لتحقيق وحدة المسلمين فيما بينهم، وكذلك التناصح، فالإنسان المسلم يجب أن ينصح أخاه، ويقدم له المشورة.

لقد حث الدين الإسلامي على التعايش مع كل الناس من دون التركيز على اختلافاتهم، فرابطة الأخوة الإنسانية رابطة لا مثيل لها، ذات أثر عميق، بخلاف غيرها من الروابط والعلاقات، حيث تفوقت على كل الروابط الأخرى، وصهرت العصبيات الأخرى في بوتقتها، وبذلك فإن الأخوة الإسلامية تعد من أبرز مظاهر القوة والعزة والمنعة للمسلمين. وقد حرص الإسلام على التناصح والتآخي وتقوية الروابط الإنسانية بين المسلمين.