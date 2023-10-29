صناعة الدواء تزدهر.. والأمن الصحي أولوية

شهدت السنوات القليلة الماضية ثورة في صناعة الدواء في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، ففي إطار الخطط الاستراتيجية التي تضعها الإمارات دورياً بقيادتها الحكيمة تضاعف حجم قطاع صناعة الأدوية في سنوات قليلة. كما حلت الإمارات بالمركز الأول في 14 مؤشراً في التنافسية العالمية للقطاع الصحي.

يأتي ذلك مدعوماً بمقومات عدة في مختلف القطاعات، فقد حلت الإمارات في المركز 16 عالمياً والأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة القيام بالأعمال. كذلك، فإنه بمقدور 33% من سكان العالم (2.6 مليار شخص) الوصول إلى الإمارات خلال 4 ساعات و66% من سكان العالم (أكثر من 5 مليارات شخص) يستطيعون ذلك خلال 8 ساعات فقط. كما يواصل مطار دبي الدولي تصدره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم. علاوة على ذلك، تمتلك الإمارات 34 منطقة حرة أكثر من 20 منها في دبي وحدها. وفي الإمارات كذلك 5 مرافق بحرية متقدمة، 3 منها في دبي.

وهناك 80 مركزاً لوجستياً لتوزيع الأدوية تغطي أكثر من 60 دولة بالإضافة إلى أكثر من 800 مركز دوائي لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية. كما يتم تحديث القوانين الناظمة للقطاع الصحي دورياً وخلال فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات كحد أقصى لمواكبة التطور التقني والتنافسية العالمية في هذا القطاع.

الكثير والكثير من المقومات التي تجعل القطاع الصحي استثنائياً. لذلك، فقد ارتفع عدد المصانع الدوائية والمنتجة للمعدات الطبية من 9 مصانع في 2005 إلى 18 في 2018 ثم إلى 29 في 2023 أي بنمو فاق 300% خلال أقل من 10 سنوات.

وتغطي المنتجات التي تصنعها الإمارات محلياً والتي بلغ عدها 1900 منتج دوائي خارطة العالم. كما أن 90% من شركات الأدوية العالمية لها مقرات إقليمية ومكاتب في الإمارات، وأكثر من 50 % منها تخدم مناطق تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية.

وهكذا، تركز الإمارات عموماً ودبي بصفة خاصة، عبر استراتيجية أبعد من تطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، إلى جعل القطاع الصحي أولوية والوصول إلى اكتفاء ذاتي واستقلالية تعزز قدراتها على مواجهة أي مخاطر جيوسياسية، لا بل أكثر من ذلك، تجعل الإمارات مخزناً للأدوية والمعدات الطبية للمنطقة ومورداً أساسياً لها لتكون صمام أمان للدول المجاورة في مواجهة أي خلل صحي أمني أو اقتصادي.