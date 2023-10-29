للقهوة تاريخ لا يخلو من الأهمية، والاهتمام الغامض بحباتها الخضراء التي تقطف من مناطق ومناخات بعيدة، ومن ثم تحمص وتطحن وتغلى وتقدم شراباً ساخناً.. هذا الشراب المغلي ذو الرائحة المنبهة والطعم الذي لا ينسى والأثر المتغلغل في الذهن، إذا تتبعنا خط سيره على خرائط العالم، لهالتنا كمية الحكايات والمعلومات التي ترويها الكتب والرواة حوله، وحول اكتشافه وظهوره للمرة الأولى!

لأمي حكايتها مع القهوة، ولجدي حكايته وقهوته الخاصة، وللعرب حكايتهم وفضل الريادة ومركز الصدارة مع القهوة كما مع أشياء كثيرة كانوا روادها ومخترعيها، فقد انتقلت قهوة (مخا) من اليمن إلى أوروبا، وهناك أصبحت (موكا) على جري ألسنة الأجانب. ومن الموكا خرجت أصناف وأسماء وتأسست محلات ومقاهٍ ودور تبيع القهوة للناس، في لندن وإيطاليا وإسطنبول، ويوماً إثر آخر تحول منقوع البذور المنبهة اللذيذ إلى شراب الخاصة والعامة والعباد والزهاد والأمراء!

منذ قرابة العامين كنت أقضي الصيف في إحدى المدن التركية، وهناك اعتدت على الجلوس صباحاً في المقهى التابع للفندق وتناول القهوة، بعد عدة أيام بدا كأنني أدمنتها، قبل أن أغادر إلى دبي اشتريت كمية من القهوة نفسها، وحين شارفت الكمية على النفاد أوصيت صديقتي التي في إسطنبول أن تجلب لي بعض العلب، وحين سافر ابن أخي أوصيته بالأمر نفسه، وبدا الأمر وكأنه أصبح مزعجاً بالفعل.

وكما اعتدنا منذ كارثة ((كورونا))، لجأت إلى التسوق عن بُعد، اخترت موقع البيع، أجريت حواراً مكتوباً مع فريق البيع، طلبت الكمية ودفعت المبلغ، وصار فريق يخبرني بتحركات الشحنة القادمة من إسطنبول، بدا لي هذا السفر عبر الزمان والمكان إلى مكان بعيد جداً مربك جداً، شعرت بخفة الحصول على الأشياء وبسيلان الزمن بشكل مثير فعلاً.

فببساطة أصبحت تشتري حاجتك من هذه القهوة ومن الجراند بازار التركي دون أن تتكبد مشقة السفر، وكأنك تشتريها من محل خلف منزلك، في الوقت الذي تعرف أنك جلست ذات زمن في هذا السوق التركي العريق وعلى بعد آلاف الكيلومترات لتطلب ألذ فنجان قهوة!