بأي ذنب قتل الأبرياء؟

أعلنت حماس بأنها ((مستعدة فوراً)) لعقد صفقة تبادل مع إسرائيل، وأعلن نتنياهو بأنهم بحثوا إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن السابع من أكتوبر!

صفقة تطبيعية بامتياز يبدو أنها جاهزة، وسيعتبرونها نصراً جديداً، هكذا هم مناضلو المساومات، تجار الحقائب المملوءة بالدولارات مقابل سيل من دماء الأبرياء الزكية.

والله، لو خُيّر المعتقلون الشرفاء القابعون في سجون الاحتلال بين حريتهم والتضحية بثمانية آلاف غزاوي كلهم تقريباً من المدنيين، لو حدث ذلك، لكان ردهم وبشكل قاطع بأن الدم الذي أريق حتى الآن أغلى ألف مرة من حريتهم!

لا أحد يفعل فعلتهم، لا أحد يرتكب ((حماقة)) عملية 7 أكتوبر بعد كل التجارب السابقة مع جيش الاحتلال، لا أحد يقدم أبناء شعبه قرابين ليرضي غروره، أو بالأصح ليرضي غرور من يدفعونه لتحويل غزة إلى ((محرقة))، ففي ذلك السبت راودتنا الأسئلة قبل أن نخوض في التفاصيل، والسؤال الأكبر كان ((ما هو مصير غزة؟))، ومن بعده تفرعت التوقعات والاحتمالات حتى تجمعت في مخيلتنا صورة الكارثة القادمة.

وقد جاءت، ورغم أنها ما زالت في بدايتها، حطمت أرقامها الأفئدة، وزادت حالة الإحباط التي رسموها لهذه الأمة، فالبيوت تتطاير، والجثث لا تجد من يجمعها من الشوارع أو يخرجها من تحت الأنقاض، وثكلت الأم بطفلها، وتيتم الطفل بفقد والديه، وهام المشردون على وجوههم، ليست هناك بقعة تحتويهم وتحميهم، فكل الأماكن مباحة بمنطق محتل تسنده قوى شريرة، فمن لم يخف على أهله وناسه لن يعطف عليه المنتقمون!

الثمن المدفوع إلى الآن أغلى بكثير من ((مغامرة هنية ومشعل المدروسة))، خيّبها الله، وخيّب قادتهم الذين لم يبقَ منهم أحد في غزة المنكوبة بأيديهم قبل أيدي أعدائهم، ثمن غالٍ جداً، وما زلنا في البداية، فالقادم لا يعلمه إلا الله، أما نحن فليس لنا غير الدعاء بأن يلطف سبحانه وتعالى بأهل غزة، وبهذه الأمة التي ابتليت بمن يحسبون عليها.