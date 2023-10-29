«كوالكم» تتوقع تغييراً كلياً في أجهزة الكمبيوتر بفضل الذكاء الاصطناعي

تعتمد أغلب أجهزة الكمبيوتر الشخصي على الرقائق الإلكترونية التي تنتجها شركات إنتل أو أيه.إم.دي أو آبل، فيما تتوقّع شركة صناعة الرقائق كوالكوم التي يتركز استخدام رقائقها في الهواتف الذكية، دخول رقائقها إلى صناعة الكمبيوتر الشخصي قريباً.

وترى الشركة، أن سبب استخدام رقائقها في أجهزة الكمبيوتر الشخصي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يوفر أدوات إبداعية جديدة للقيام بوظائف مثل كتابة النصوص، وتحرير الصور، وتكوين الرسوم التوضيحية. وبفضل منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل شات جي.بي.تي وبنج تشهد صناعة التكنولوجيا الأمريكية ضجيجاً كبيراً حول هذه التكنولوجيا، في الوقت الذي تدمج فيه كوالكوم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في أقوى الرقائق التي تنتجها بدءاً من وحدة المعالجة المركزية طراز أوريون. ول تقوم هذه الرقائق بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مثل شات جي.بي.تي، لكنها تستطيع تشغيل النماذج الأخرى، في حين تأمل كوالكوم أن تمنح هذه الرقائق التي تنتجها لأجهزة الكمبيوتر الجديدة دفعة عندما تقوم بمهام الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ولكي تحول هذا الطموح إلى حقيقة، دخلت كوالكوم في شراكة مع شركات صناعة الكمبيوتر مثل إتش.بي وأيسر وأسوس وديل ولينوفو ومايكروسوفت، إذ تتوقع بدء بيع أجهزة كمبيوتر شخصي مزودة برقائقها اعتباراً من منتصف 2024.

ويمكن أن تكون المعالجات الجديدة التي تنتجها كوالكوم قوة رئيسية لتحسين الحوسبة السحابية. وأظهرت سلسلة معالجات الكمبيوتر إم من شركة آبل، سرعة أكبر وتوفيراً في استهلاك الطاقة، ما يسهم في إطالة عمر بطاريات الكمبيوتر المحمول. كما يمكن أن تساعد كوالكوم في تقديم مزايا مماثلة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز. وهذه المعالجات مثل معالجات آبل هي عضو عائلة تكنولوجيا شركة الرقائق العملاقة آرم التي تستخدم في مجموعة متنوعة من الإلكترونيات بدءاً من الهواتف الذكية وحتى الكمبيوتر اللوحي وبعض أجهزة الكمبيوتر العملاقة.