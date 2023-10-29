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قصف متبادل على الجبهة الشمالية

10/29/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، بوقوع أضرار في مستوطنة كريات شمونة في الشمال، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

ونقل موقع ((روسيا اليوم)) عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ((في أعقاب التقرير الأولي عن حالة تأهب في كريات شمونة، تم الكشف عن 6 عمليات إطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتعرضت كريات شمونة لرشقة صواريخ كاتيوشا. ورد الجيش الإسرائيلي على مصادر إطلاق النار.

وقصفت بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب في جنوب لبنان. وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أمس، استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة جنوبي لبنان. وقال الحزب إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

وقالت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) إن إسرائيل قصفت بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، ملقية القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

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