عقبات تعرقل القمة الأمريكية الصينية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الطريق إلى قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن ((مليئة بالعقبات))، وفق ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة للأنباء، فيما يختتم زيارة نادرة لواشنطن.

والتقى وانغ بالرئيس الأمريكي ومسؤولين كبار آخرين هذا الأسبوع، واتفق الجانبان على عقد قمة بين الرئيسين الشهر المقبل.

ودعا بايدن نظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين العظميين. ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.

وفي حدث نظمه معهد آسبن للأبحاث الاستراتيجية في واشنطن، قال وانغ إن ((الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة في سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين))، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحذر وانغ، بحسب الوكالة، من أن ((الطريق إلى سان فرانسيسكو مليئة بالعقبات)).

ويعود آخر لقاء بين بايدن وشي إلى قمة مجموعة العشرين في بالي نوفمبر الماضي.

وتدهورت العلاقات منذ سنوات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام مع اشتداد المنافسة بينهما على بسط نفوذهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها، في حين تعزز الصين تعاونها مع روسيا في محاولة للحد من الهيمنة الأمريكية.

وأول من أمس، قال وانغ إنه يتعين على الجانبين ((القضاء على التدخلات وتجاوز العقبات وتعزيز التوافق ومراكمة النتائج))، وفقاً لشينخوا.

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