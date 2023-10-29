اليمن على أعتاب التوصل لاتفاق اقتصادي

ذكرت مصادر سياسية يمنية أن البلاد على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. فيما تراجع سعر العملة المحلية إلى أدني مستوياتها منذ ما يقارب العامين.

هذا التراجع تزامن وتأكيد مصادر سياسية أن الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استناداً إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام.

ووفقاً للمصادر فإن وسطاء أنجزوا مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضاً تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له.

إلى ذلك قال متعاملون في مناطق سيطرة الحكومة لـ((البيان)) إن سعر الريال اليمني تراجع إلى مستويات تقارب السعر الذي كان عليه مطلع العام الماضي، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حالياً 1520 ريالاً بعد أن ظل لنحو نصف عام عند سعر 1400 ريال.

ومع تأكيد الجانب الحكومي أن التراجع سببه استمرار وقف صادرات النفط بفعل الهجمات التي نفذها الحوثيون على موانئ التصدير منذ نحو عام، اشتكى السكان من زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل كبير وقالوا إن ذلك صعب عليهم شراء متطلباتهم الأساسية كاملة.

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