Monday, 30 October 2023 03:05 GMT

اليمن على أعتاب التوصل لاتفاق اقتصادي

10/29/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت مصادر سياسية يمنية أن البلاد على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. فيما تراجع سعر العملة المحلية إلى أدني مستوياتها منذ ما يقارب العامين.

هذا التراجع تزامن وتأكيد مصادر سياسية أن الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استناداً إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام.

ووفقاً للمصادر فإن وسطاء أنجزوا مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضاً تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له.

إلى ذلك قال متعاملون في مناطق سيطرة الحكومة لـ((البيان)) إن سعر الريال اليمني تراجع إلى مستويات تقارب السعر الذي كان عليه مطلع العام الماضي، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حالياً 1520 ريالاً بعد أن ظل لنحو نصف عام عند سعر 1400 ريال.

ومع تأكيد الجانب الحكومي أن التراجع سببه استمرار وقف صادرات النفط بفعل الهجمات التي نفذها الحوثيون على موانئ التصدير منذ نحو عام، اشتكى السكان من زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل كبير وقالوا إن ذلك صعب عليهم شراء متطلباتهم الأساسية كاملة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107325841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث