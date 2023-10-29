أزمة خبز في غزة: طوابير طويلة وكميات قليلة

تصل اعتدال المصري لتحجز لها دوراً أمام مخبز في مخيم رفح بجنوب غزة أملاً في الحصول على ربطة خبز لأفراد عائلتها الذين تركوا بيت حانون ولجأوا إلى مدرسة.

وبعدما انتظرت ساعات طويلة أمام مخبز في رفح بجنوب القطاع، أصيبت المصري (60 عاماً) بخيبة أمل بسبب نفاد الخبز من دون أن تتمكن من شراء أي رغيف.

وصاحت السيدة ((حرام عليكم، أنا هنا منذ الفجر، لم يأتِ دوري بسبب الفوضى))، مضيفة ((منذ الخامسة صباحاً وأنا انتظر في الطابور للحصول على خبز)). وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس مئات النساء والأطفال والرجال يصطفون في طابور طويل في انتظار دورهم خارج مخبز ((القدس)) في رفح.

تدمير مخابز

وإلى العبء الذي تواجهه المخابز لتوفير الخبز، أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير 40 منها، وفقاً لرئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف.

ويشير رئيس جمعية أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي إلى أن ((60 في المئة من المخابز لا تعمل بسبب تعرضها للقصف والتدمير)). ويضيف ((نعاني لتوفير الدقيق والغاز والكهرباء)) ناهيك عن عدم تمكن الكثير من العاملين من ((الوصول إلى المخابز بسبب القصف وخطر الموت)). ويقول محمد القرناوي إن منزله في مخيم الشابورة وسط رفح يأوي 25 شخصاً.

ويضيف ((يمكن أن تقف في الدور لساعات وفي النهاية لا تحصل على الخبز)).

بالنسبة لسليمان الحوّلي (63 عاماً) صاحب أحد المخابز في القطاع، فإن الحرب الدائرة حالياً ((أقسى من النكبة التي عاشها أجدادنا)) عام 1948.

معاناة يومية

وفي ظل هذه الصعوبات، ينتقل سكان القطاع بين مخبز وآخر أملاً في الحصول على الخبز، في معاناة يومية تضاف إلى القصف وانقطاع العديد من الخدمات الأساسية والاكتظاظ.

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