استمرار المعارك بالخرطوم والكشف عن أجندة محادثات جدة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف العنيف بالعاصمة الخرطوم أمس بالتزامن مع إعلان الوساطة السعودية الأمريكية رسمياً بدء المحادثات بين الجانبين بغية إنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.

وأعلن الميسرون لمنبر جدة التفاوضي (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإيغاد مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وأكد الميسرون أن المحادثات تتركز في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية، وقال الميسرون في بيان مشترك إن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.

ميدانياً، أفاد شهود بأنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، بجانب انفجارات أخرى سمعت بمنطقة السوق الشعبي بأم درمان، كما شهدت أحياء شرق الخرطوم تبادلاً عنيفاً للقصف ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب في المنطقة القريبة من القيادة العامة للجيش، في ذات الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بالمنطقة المحيطة بسلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب العاصمة الخرطوم.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن ترحيبها باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وأعربت عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في الحادي عشر من مايو الماضي ووقف شامل لإطلاق النار، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما رحبت البعثة الأممية في بيان بالمبادرات الحالية من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الحرب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، بجانب ترحيبها بالاجتماع التشاوري للسودانيين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي عقدته جمهورية جنوب السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع في جوبا.

وأكدت (يونيتامس) أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية - بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وإيغاد لدعم جهود الوساطة الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان.

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