حرب المسيّرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، فيما تصاعدت حرب المسيّرات بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جندياً في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشادت كييف بمؤتمر مالطا لإنهاء الحرب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن ((الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جندياً وناقلة جند مدرعة ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20))، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أصابت أيضاً القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من مستوطنتي أوغليدار وفوديانيوي بدونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جندياً في منطقة خيرسون خلال الساعات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة ((الجنوب)) القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق ((هيمارس)) جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وقال أستافيف ((في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة ((الجنوب)) القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية. وألحقت النيران أضراراً بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا)).

وقال أستافيف: ((في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً، ومدفع هاوتزر من طراز ((إم 119)) عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق ((هيمارس))، بالإضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي)).

وأضاف رئيس المركز الإعلامي أن المجموعة دمرت أيضاً 14 طائرة مسيّرة معادية، فضلاً عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز ((هيمارس)) في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام 36 طائرة مسيرة، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم ليل السبت الأحد.

من جانبها، أعلنت القوات الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات مسيرة روسية أمس. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ((يوكرينفورم)) أمس.

وكان قد تم تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة خميلنيتسكي قرب رومانيا خلال إنذار بحدوث هجمة جوية ليل الأحد.

وعبر مسؤولون أوكرانيون عن مخاوف من استهدافات روسية لمنشآت الطاقة مع بدء فصل الشتاء، مثلما حصل شتاء العام الماضي.

محادثات مالطا

إلى ذلك، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بممثلي أكثر من 60 دولة اجتمعوا في مالطا أول من أمس، دلالة على الوحدة التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وبدأت في مالطا،أول من أمس ، محادثات سلام بدعم أوكراني تستمر ليومين حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا بمشاركة ممثلين من عدة دول، لكن موسكو رفضت الجولة الثالثة من تلك المحادثات.

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