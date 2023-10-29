نتانياهو أربك المشهد السياسي في إسرائيل

ظهر المستوى القيادي في إسرائيل مرتبكاً أمس، بعد تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقد فيها أجهزة المخابرات بشأن هجوم 7 أكتوبر من غزة، في حين لم يؤدِ شطب التغريدة والاعتذار عنها إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لنتانياهو من حلفائه كما خصومه.

وكتب نتانياهو في تغريدته فجر أمس، إن قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم يحذروه قط من أن حركة حماس تخطط لهجوم 7 أكتوبر واسع النطاق.

وذكر نتانياهو في المنشور الذي حذفه أنه ((لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتانياهو حول نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية)).

لكنه تراجع لاحقاً عن تعليقاته واعتذر بعد شطب التغريدة.

وفي منشور ثانٍ على منصة إكس أيضاً بعد نحو 10 ساعات، كتب نتانياهو ((كنت مخطئاً))، مضيفاً أن تصريحاته ((ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك)). وأردف قائلاً ((أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية)).

لغط سياسي

وتسببت تلك التعليقات في لغط سياسي وخلاف داخل حكومة الحرب. وعندما سُئل المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تصريحات نتانياهو، رفض الرد قائلاً ((نحن الآن في حالة حرب، ونركز على الحرب)). وقال بيني غانتس وزير الدفاع السابق والموجود حالياً في حكومة نتانياهو للحرب ((عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية)).

من البداية

وقال النائب المعارض أفيغدور ليبرمان عن التغريدة إنها ((تشير إلى شيء واحد فقط: إنه (نتانياهو) غير مهتم بالأمن، وليس مهتماً بالرهائن، بل بالسياسة فقط)).

وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتانياهو السابقة لراديو إسرائيل: ((أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه)).

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