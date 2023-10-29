غزة.. قصف من الجو واشتباكات على الأرض

يشهد قطاع غزة تكثيفاً للقصف الإسرائيلي من الجو والبحر والبر، في حين تشهد أطرافه الشمالية الغربية اشتباكات عنيفة على الأرض.

وأعلنت حركة حماس، أن مقاتليها خاضوا ((اشتباكات عنيفة)) مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب القطاع. وقالت في بيان إن الاشتباكات جرت بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع شمال غرب غزة. وكانت أكدت في بيان سابق أن مقاتليها ((يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما)).

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده بالقرب من معبر إيرز رصدوا عدداً من العناصر كانوا يخرجون من فتحة نفق. وتابع إن الجنود تصدوا لهم وقتلوهم وأصابوهم.

وأتى إعلان كتائب القسام عن المواجهات بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي زيادة عديد قواته التي تقاتل حول غزة.

وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري: ((قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك)).

في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل القصف الجوي والمدفعي المكثّف على غزة. ولقي أكثر من 8000 فلسطيني في غزة حتفهم، بينهم 3324 طفلاً و2062 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 20242 بجروح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

المرحلة الثانية

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته توسع عملياتها البرية في غزة، بينما تواصل طائراته قصف مئات الأهداف الأخرى، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش في إفادة: ((نوسع النشاط البري تدريجياً ونطاق قواتنا في قطاع غزة... سنبذل كل ما في وسعنا من الجو والبحر والبر لضمان سلامة قواتنا وتحقيق أهداف الحرب)).

عملية إنزال

وأعلنت ((كتائب القسام))، الجناح العسكري لـ ((حماس))، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر ((إيرز)) والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت، في بيان: ((بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب ((إيرز)) نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية)).

وأضافت أن ((مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة))، مشيرة إلى أنه ((بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب ((إيرز))، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل)).

وأعلنت عن قصف موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ ((لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع)).

وتعرض وسط إسرائيل أيضاً لقصف صاروخي كثيف، أمس، مع انطلاق صفارات الإنذار في العديد من المدن الكبرى. وقالت ((كتائب القسام))، إنها قصفت تل أبيب.

مستشفى القدس

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى مستشفى القدس في مدينة غزة، بعد تجدد الأوامر الإسرائيلية بإخلائه. وذكرت متحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفى تلقى اتصالين من السلطات الإسرائيلية، تطالب بإخلائه.

وأضاف البيان الصادر عن جمعية الهلال الأحمر أن ((الاتصالين شكلا تهديداً واضحاً ومباشراً بضرورة إخلاء المستشفى، على الفور وإلا فإنه (الهلال الأحمر الفلسطيني)، يتحمل المسؤولية الكاملة على حياة كل شخص داخل المستشفى))، حسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أمس. وأضافت المتحدثة، نبال فرسخ أن 12 ألف شخص، يحتمون حالياً في المستشفى الذي قصف مبنى بجواره ما أحدث أضراراً في المستشفى.

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