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الإمارات تواصل فعاليات «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين

10/29/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتواصل حملة ((تراحم من أجل غزة)) التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيداً للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم.

وعملت حملة ((تراحم من أجل غزة)) منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية.

ويأتي إطلاق حملة ((تراحم من أجل غزة)) بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وذلك تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

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