سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على آليات تعبئة الحزم الإغاثية

شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، أمس، في الحملة الإماراتية لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة ((تراحم من أجل غزة)) والتي أقيمت في قاعة البيت متوحد بالشارقة، وبتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وإشراف من وزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

دعم

وتستهدف الحملة دعم المتأثرين من الحرب في قطاع غزة باستقبال التبرعات العينية وتجهيز 5 آلاف طرد إغاثي متنوع، الأمر الذي يبرز أواصر الأخوة والتراحم لمساعدة المحتاجين وتقديم العون للأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب.

واطلع سموه على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الحملة والمتطوعون للإسهام في توفير حزم الإغاثة العاجلة للمتضررين من أطفال وأسرٍ فلسطينية، تجسيداً لروح وقيم الخير ومشاعر الأخوة تجاه الأشقاء العرب، والتضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تعرف سمو نائب حاكم الشارقة إلى الآليات والإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية وطروداً خاصة بالنساء والأطفال، مطلعاً على طرائق حفظها وتغليفها وتخزينها لضمان وصول الشحنات للمتضررين من الحرب على غزة بأفضل الحالات، ومشاركاً المتطوعين في القاعة في تعبئة السلة الغذائية وتغليفها، وموجهاً شكره الجزيل لكل من حضر لمد يد العون للأخوة في قطاع غزة.

وكانت قد انطلقت حملة ((تراحم من أجل غزة)) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة في تقديم الإغاثات العاجلة للمتضررين، وذلك من منطلق إنساني ودافع أخوي انتهجته دولة الإمارات منذ تأسيسها، لتقديم العون والغوث للمتضررين من الحرب في دولة فلسطين الشقيقة.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحملة كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وريم عبدالرحيم بن كرم المديرة العامة لمجلس إرثي للحرف المعاصرة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وعدد من المسؤولين في الجهات الخيرية والمتطوعين.

وتواصل جمعية الشارقة الخيرية، فعاليات حملة ((تراحم من أجل غزة))، في قاعة البيت متوحد في الشارقة، لجمع وترتيب حزم الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وسط إقبال كثيف من المتبرعين والمتبرعات من أفراد المجتمع كافة من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وبلغ عدد المتطوعين 1000 متطوع، ما يدل على الاستجابة الكبيرة من المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين في أرض الخير بمختلف جنسياتهم لدعم الحملة بمختلف التبرعات العينية والمادية.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، التجهيز للحملة عبر جمع عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات لتعبئة 5 آلاف طرد من المواد الغذائية والصحية؛ لتغليفها، ومنها 3 آلاف طرد غذائي؛ و1000 حزمة للنساء؛ وألف أخرى للأطفال لدعم الأشقاء في فلسطين ومد يد العون لهم.

وأكدت حصة الحمادي، مديرة مركز الشارقة للعمل التطوعي، أن الحملة نظمت في الشارقة المرة الثانية، حيث شارك فيها عدد كبير من المتطوعين تم تقسيمهم مجموعتين كل مجموعة مكونة من 500 متطوع، ما يبرز تنامي ثقافة حب الخير لدى المواطنين والمقيمين في هذه الأرض، وتمت تعبئة وتغليف 5 آلاف حزمة.

((عطاء حمدان))

وشارك فريق عطاء حمدان التطوعي في الحملة الإنسانية بـ250 متطوعاً ومتطوعة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة العضو الفخري لفريق عطاء حمدان، أن استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة فلسطين ضمن حملة ((تراحم من أجل غزة))، جاء من أجل توفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للأشقاء بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - داعية أفراد المجتمع كافة إلى الإسهام في تلك الحملة الخيرية التي ستوفر المواد الغذائية والصحية للمتضررين.

وأكد أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أن الإمارات تواصل مسيرة البذل والعطاء، وأن المشاركة في إنجاح حملة ((تراحم من أجل غزة))، من المتطوعين كافة واجب وطني، إذ شارك فيها العديد من الفرق التطوعية على مستوى الدولة، ما يبرز مدى حرصها على أداء الواجب، والاستجابة لكل الحملات والمبادرات التي تطلقها الإمارات في وقت قياسي.

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