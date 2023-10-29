100 % جودة الرعاية التمريضية في «الإمارات الصحية»

أعلن الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حققت 100 % في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية، و100 % في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية، مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية، لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية، بما يسهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.

وكشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عن ارتفاع نسبة التوطين بمجال التمريض والقبالة في المؤسسة إلى 12 %، بعد أن كانت 6 % قبل سنوات عدة، معلناً عن تطبيق خطة لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وخصوصاً الشابة، ضمن استراتيجية تعزيز جاذبة التوطين بالتمريض والقبالة.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الخامس، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء ، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، استعرض خلاله نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 - 2026، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية.

نتائج

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع وضع الكادر التمريضي بالمؤسسة والسمعة المؤسسية ونتائج الأداء المؤسسي، وناقش أبرز النتائج ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، أنه تم تناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم المبتكر عالي الجودة وتطوير مهني، والبحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين بمجال التمريض والقبالة، مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية، لتلبية أولويات الصحة الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية وتطوير السياسات والممارسات.

وذكر الدكتور يوسف محمد السركال، أن نسبة التطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات بلغت 100 %، كما وصل عدد موجهي الأداء الاكلينيكي 61 موجهاً تابعاً للمؤسسة، وفيما يتعلق بالتخصصات ضمن الكادر التمريضي للمؤسسة فقد تم اختيار 10 للالتحاق ببرنامج التثقيف بمرض السكري، وتتعاون المؤسسة في برنامجها مع الجهات الأكاديمية وغيرها.

وقال: ((تتعاون المؤسسة مع الجامعات في برنامج بناء القدرات في البحث العلمي، حيث تم تنفيذ 3 برامج إلى جانب إجراء 10 بحوث علمية تمريضية للأعوام (2020 - 2022))).

وبالنسبة لموضوع السمعة المؤسسية، أشار السركال، إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن التطبيق الذكي للمؤسسة بين يناير وسبتمبر بزيادة تبلغ 19 %، وتجاوز عدد تحميل التطبيق بين يونيو وسبتمبر إلى أكثر من 95 ألفاً.

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