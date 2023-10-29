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دراسة تحدد 4 نصائح لتجنب «إعياء الإنترنت»

10/29/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت دراسة طبية 4 نصائح لتجنب إعياء الإنترنت (الإعياء السيبراني)، وهي أخذ قسط من الراحة كل 5 أو 10 دقائق في حال الجلوس أمام الشاشات لأكثر من نصف ساعة، وعدم استخدام الشاشات القريبة من العين، وتجنب الألعاب الإلكترونية وعدم استخدام أجهزة الهواتف خلال الفترة المسائية.

وقال الدكتور وليد محمد عبدالله، استشاري عيون الأطفال والحول والتجميل بمركز أوربت للعيون بمدينة دبي الطبية، لتفادي إعياء الإنترنت، لا بد من أخذ قسط من الراحة كل 5 أو 10 دقائق، في حال الجلوس أمام الشاشات أكثر من نصف ساعة، وعدم استخدام أجهزة الهواتف خلال الفترة المسائية، لأنه يعد أكثر ضرراً من الفترة الصباحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هانم أحمد خضر، طبيب ممارس عام بمركز الذيد الصحي، أن ((إعياء الإنترنت))، هو ظاهرة تشبه دوار الحركة التي تؤدي إلى الشعور بالغثيان وضبابية الدماغ، بالإضافة إلى الدوخة والصداع النصفي.

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