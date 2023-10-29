أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع

حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الأكاديمية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة التطوير المهني في دولة الإمارات وتتبنى الأكاديمية نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني) في إطار شامل ومُتكامل بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سالم السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، عن اعتزاز الأكاديمية بالحصول على هذا الاعتماد الذي يُمثل إضافة نوعيّة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية الرائدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز جهود الأكاديمية الداعمة لوزارة الدفاع من خلال تطوير برامج احترافية رفيعة المستوى تُعزز قدرات وكفاءات منتسبي الوزارة والمشاركة في تطوير المنظومة المهنية في الدولة.

من جانبه، رحَّب العقيد مهندس داوود سليمان الفليتي، قائد مركز المؤهلات العسكري بوزارة الدفاع، بهذا الاعتماد وانضمام الأكاديمية إلى أسطول المؤسسات التدريبية المعتمدة لدى الوزارة، مُشيداً بالمستوى المُتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية في التعليم المهني والأكاديمي في شتى المجالات.

وتعمل الأكاديمية من خلال هذا الاعتماد على طرح عدد من البرامج التطويرية الاحترافية، والتي تسهم في تعزيز قدرات منتسبي وزارة الدفاع في مجالات فنية تخصصية متعددة.

وكمرحلة أولى، ستطرح الأكاديمية أول برامجها تحت مظلة مركز المؤهلات العسكري تحت مسمى ((برنامج مدخل بيانات من المستوى الثالث)).

وتتطلع أكاديمية ربدان إلى توسيع نطاق عملها بوصفها مؤسسة مُعتمدة ليشمل طرح المزيد من البرامج النوعيّة والقيّمة بما يدعم عجلة التقدم والتطور في دولة الإمارات.

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