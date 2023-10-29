تحدي القراءة العربي في دورته السابعة يختار غداً بطل «أصحاب الهمم»

يترقب العالم العربي غداً الثلاثاء، لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للتحدي، للمرة الأولى، ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات على مستوى الدول، واشترطت لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويأتي التتويج المرتقب والذي يستضيفه مسرح أوبرا دبي، بعد إعلان أسماء أصحاب المراكز الأولى في فئة أصحاب الهمم على مستوى الدول المشاركة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

وتشتد المنافسة بين المتأهلين إلى التصفيات النهائية، بين أبطال الدول المشاركة، وكل منهم يطمح إلى حمل اللقب ونيل جائزة قدرها 200 ألف درهم، فلمن يا ترى سيكون اللقب؟، وهو الأول من نوعه خلال سبع دورات من تحدي القراءة العربي.

غريب محمد اليماحي (بطل الإمارات)

توج غريب محمد اليماحي، بطلاً للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فئة أصحاب الهمم، من بين 190 طالباً وطالبة شاركوا في التحدي.

واستطاع غريب، الذي يعاني من إعاقة بصرية، بفضل جده ونظرته الإيجابية المتفائلة وتعاونه اللامحدود وحبه الخير لكل المحيطين به، أن يحقق التفوق في دراسته منذ الصغر، على نحو أذهل الجميع دون أن يلتفت إلى التحديات التي وقفت حجر عثرة في طريقه، ولعل أبرزها تعلم طريقة برايل التي تتطلب وقتاً وجهداً لإتقانها.

وتمكن من أن يبرز مواهبه ومهاراته خصوصاً في اللغة العربية، فقد كان شغوفاً بالقراءة، حيث قرأ العديد من الكتب في مختلف المجالات قاربت المئة والثلاثين كتاباً، معتمداً في ذلك على المزج بين طريقة القراءة السمعية وطريقة برايل، وأثمر ذلك عن حصوله على المركز الأول في العديد من المسابقات منها: ((قارئ الشهر))، و((الكاتب المبدع)).

ويقول: ((قدمت العديد من الأعمال الكتابية الإبداعية من قصص قصيرة ومقالات، الأمر الذي جعلني مؤهلاً للمشاركة بكفاءة وتميز في مسابقة تحدي القراءة العربي لأصحاب الهمم، وساعدتني والدتي على التفوق، حيث كانت دوماً ما تحفزني وتشد من أزري)).

ويضيف: ((الشعور الأجمل كان عندما توجت بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات، وسأعمل على بذل قصارى جهدي للفوز بالتحدي على مستوى العالم العربي)).

وعن مثله الأعلى يقول غريب: ((مثلي الأعلى هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فسموه قائد ملهم لنا جميعاً بأفكاره الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي ترى دائماً أن الإنسان هو أغلى ثروة في حياة الشعوب، والذي يحفزني في الحياة هو حب وعشق وطني، لأنه أحاطني بكل أنواع الرعاية والاهتمام)).

ويتابع: ((قصتي بدأت عندما فقدت بصري، حيث انهارت نفسي وتحطمت أحلامي وأصابني اليأس من هذه الحياة، لدرجة أنني كنت رافضاً لكل شيء، لكن أسرتي وقفت إلى جانبي وأخذت بيدي حتى تيقنت أن هذا ابتلاء من الله تعالى وعلي أن أرضى بقضائه وقدره، لذلك تسلحت بالإيمان والإرادة القوية وجعلت من إعاقتي مصدر قوة وحافزاً يدفعني للأمام، فانطلقت لإثبات الذات وحصلت على أعلى الدرجات في الصف الثاني عشر)).

ويتحدث غريب عن تجربته مع القراءة: ((بدأت تجربتي مع القراءة منذ الصغر عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي، حيث نصحتني معلمتي بأن أجعل الكتاب صديقاً لي، وكنت أحب القراءة كثيراً لدرجة أنني قرأت ما يزيد على 130 كتاباً، أسرتي كانت تحفزني دائماً وتوفر لي الكتب المسموعة وكذلك مدرستي التي أشركتني في العديد من المسابقات، وخصوصاً تحدي القراءة العربي التي غيرت الكثير في شخصيتي، وزادت من ثقتي في نفسي وقدرتي على تحمل المسؤولية، فالاختلاف عن الآخرين قد يكون نعمة)).

ويقول: ((إذا أتيحت لي الفرصة لتغيير شيء في هذا العالم، فإنني سأسعى جاهداً إلى وضع القوانين التي تحد من ظاهرة إدمان الألعاب الإلكترونية، مصدر قوتي الله عز وجل، ثم والداي، ثم الكتاب الذي يعد خير جليس في هذا الزمان، ونصيحتي لأصحاب الهمم أن يشكروا الله تعالى على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأن الله تعالى إذا أخذ شيئاً من شخص أبدله بنعم كثيرة، كما أنصحهم بأن يجعلوا هذه الإعاقة مصدر قوة وحافزاً لهم يدفعهم إلى الأمام)).

مريم محمود أحمد (بطلة الأزهر الشريف)

حققت مريم محمود أحمد التي تعاني من إعاقة بصرية، المركز الأول من بين 5100 طالب وطالبة من فئة أصحاب الهمم لتتوج بلقب تحدي القراءة العربي ((فئة أصحاب الهمم)) في دورته السابعة على مستوى الأزهر الشريف.

ولم تقبل أن تكون حالها عائقاً يعترض طريقها، حيث واجهت وضعها الخاص من خلال التحدي والإصرار وصممت على تحقيق أهدافها وأحلامها. كما توضح، فإن والدتها هي المصدر الرئيس لقوتها وإلهامها والدافع وراء تحقيق طموحاتها.

وعميد الأدب العربي الأديب الراحل طه حسين مثلها الأعلى، أما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تكون مثلها فهي السيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، أم المؤمنين وأولى زوجات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتأمل مريم التي تطمح إلى أن تكون معلمة للقرآن الكريم وأستاذة جامعية، في أن تكلل جهودها بالتتويج بطلة لتحدي القراءة العربي ((فئة أصحاب الهمم)) على مستوى العالم العربي. وتقول مريم: ((أحمد الله عز وجل على ما أنا فيه، أخذ مني نعمة البصر وعوضني بخير منها، وهي نعمة البصيرة، واجهت حالتي الخاصة وقررت أن أكون بطلة حياتي وبطلة أسرتي وبطلة الأزهر الشريف.. بدأت تجربة تحدي القراءة العربي من مكتبة المدرسة، وواجهت صعوبات كثيرة في أثناء القراءة والكتابة والتلخيص، لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل أسرتي التي وقفت بجانبي استطعت التغلب على التحديات حتى وصلت إلى ما أنا عليه)).

وتضيف: ((لقد ساهم تحدي القراءة العربي في زيادة معرفتي من خلال تعرفي على كتب كثيرة ومعلومات مفيدة)).

مريم قوادرية (بطلة الجزائر)

تطمح مريم قوادرية المتوجة بلقب تحدي القراءة العربي ((فئة أصحاب الهمم)) في دورته السابعة على مستوى الجمهورية الجزائرية، إلى إعادة لقب تحدي القراءة العربي إلى الجزائر كونها أول دولة تحصد اللقب، وذلك من بوابة فئة أصحاب الهمم. وتعاني مريم من إعاقة بصرية، ورغم ذلك لم تيأس.

وتقول مريم: ((عشت تجربة قاسية عندما كنت في الخامسة من عمري، أجريت عملية جراحية في عيني اليسرى وطمأن الأطباء أسرتي بأن العملية ناجحة وسأرى وأعيش كبقية الأطفال، ولكن تدهورت الأمور ولم أرَ، وبعد ذلك قضيت وقتاً طويلاً في العزلة بعيداً حتى عن أسرتي، ولكن بفضل دعم الأسرة استطعت بصعوبة أن أخرج من تلك المحنة، خرجت إلى العالم مرة أخرى، والحمد لله شاركت في هذه التجربة لأثبت أن أصحاب الهمم وإن مروا بتجارب صعبة، فإن هذه التجارب ليست إلا تجارب تثبت المعدن الأساسي، لابد أن يرفع الإنسان سقف دعائه وأن يكون مثابراً حتى يحقق مراده)).

وتضيف: ((قصتي لا تخلو من التحديات، وبدأت منذ سنوات عدة، حينما وضعت في رأسي خطط مشاركتي في تحدي القراءة العربي، ولكن واجهت العديد من الصعوبات، وتخطيت الصعاب ومضيت قدماً نحو تحقيق حلمي، فاشتركت في التصفيات الوطنية وحصلت على مراتب عليا، وأطمح إلى أن أكمل هذه القصة، وأجعل هذا الحلم الجميل الذي بدأ بالدعاء يتحقق، من خلال الظفر باللقب والتتويج بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى العالم العربي.. وسأسعى لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع)).

وتتابع مريم: ((تجربتي في تحدي القراءة العربي هي تجربة متميزة وفريدة من نوعها، ولا اعتقد أنني سأخوض تجربة تشابهها أو أفضل منها، فهذه التجربة صنعتني وجعلت مني أقوى)). وتوجه مريم نصيحة لأصحاب الهمم: ((باستطاعتكم أن تثقوا في أنفسكم وفي قدراتكم وأن ترفعوا سقف أحلامكم)).

زينب إبراهيم المؤمن (بطلة البحرين)

أحرزت زينب إبراهيم المؤمن المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، ضمن الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى مملكة البحرين، من بين 63 طالباً وطالبة.

وتعاني زينب من إعاقة بصرية منذ الولادة، ومع ذلك لم تعتبرها عائقاً في حياتها، بل على العكس منحتها مميزات عدة، فبفضلها قويت حواسها الأخرى وخصوصاً السمع، الذي بات معينها في الاستزادة من بطون الكتب، حيث اعتادت والدتها أن تقرأ لها كتباً بأقلام مختلف المفكرين، حيث عاشت وتربت محبة للقراءة والاطلاع، تجربتها في تحدي القراءة العربي كانت مختلفة ومتميزة وملهمة، وهي توضح أنه بفضلها وجدت مكاناً لها لمناقشة كل ما قرأته وتعلمته، وكانت أول مشاركة لها في التحدي عام 2016، وشاركت في التحدي لمرات لاحقة عدة، وفي كل مرة تكتشف شيئاً جديداً عن نفسها وعن الكتب والمجالات التي تحبها وتبرع فيها، وتحفزها في الحياة الكثير من الأشياء، كما تؤكد، لكن أكثر ما يحفزها أنها لا تزال على قيد الحياة، وأنها تمتلك الفرصة والقدرة والوقت لتنجز رسالتها في الحياة قبل أن تنتهي، ومثلها الأعلى في الحياة، هو نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

عبدالله ياسين عمر (بطل جيبوتي)

حصد عبدالله ياسين عمر المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية جيبوتي، ويطمح عبدالله الذي يعاني من إعاقة حركية إلى أن يكون جراحاً محترفاً، وأن يؤسس أكبر مستشفى في العالم.

وينصح أصحاب الهمم بألا يستسلموا. ويقول عبدالله: ((أقسى تجربة مررت بها في حياتي، هي حرماني من نعمة المشي، لكن ما ساعدني على تخطيها هي نظرتي المتفائلة، لأن من كانت له نظرة متفائلة نحو مستقبله لا يعرف المستحيل، فأنا أؤمن بأن الله إذا أخذ من عبده شيئاً عوضه بما هو أفضل منه)).

يتحدث عبدالله بكثير من الفخر عن تجربته: ((قصة بطولتي كان وراءها الإصرار والعزيمة والإرادة، تجربتي في تحدي القراءة العربي كانت متميزة، فعندما هممت أن أكون من المشاركين فيها قرأت الكثير من الكتب، وبالفعل تمكنت من الفوز على مستوى وطني ونجحت، وبسبب تلك الكتب التي قرأتها تغير مسار حياتي وبدأت أحب القراءة بدرجة أكبر بكثير عما قبل)).

عبدالله عمار محمد السيد (بطل مصر) المستوى الوزاري

ظفر عبدالله عمار محمد السيد الذي يعاني من إعاقة سمعية بلقب بطل تحدي القراءة العربي ((فئة أصحاب الهمم)) في دورته السابعة على مستوى جمهورية مصر العربية (المستوى الوزاري)، بعد تصفيات شارك فيها 12546 طالباً وطالبة.

وحصل عبدالله على العديد من الجوائز، وأحب اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في عمر الـ 13 عاماً. وهوايته الأولى والأخيرة هي القراءة والاطلاع ومتابعه الأحداث الجارية في العالم من حوله، وحلمه أن يصبح بطلاً للتحدي هذا العام على مستوى العالم العربي.

وأما الشخصية التاريخية التي يتمنى أن يكون مثلها، فهي شخصية عبد الرحمن الناصر. وقرأ خلال مشاركته في تحدي القراءة العربي لهذا العام 25 كتاباً، أما خارج المسابقة فقد قرأ كتباً كثيرة في مجالات شتى تقترب من 500 كتاب.

صابرين حسين عودة (بطلة العراق)

حققت صابرين حسين عودة التي تعاني من إعاقة حركية المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية العراق، من بين 168 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

ومصدر إلهامها وقدوتها في الصبر والمثابرة، هو كل إنسان ناجح كافح كي يصل إلى ما هو عليه، وطموحاتها كثيرة، أولها مواصلة الكتابة لكي تكون أديبة في المستقبل وإكمال سلسلة قصص للأطفال، بدأتها بقصة بعنوان ((ألوان بلا فرشاة)).

وتقول صابرين: ((تحدي القراءة قصة بطولة ودافع آخر يقودني إلى الأمام، متجاوزة الصعوبات، هو سلاحي ووسام شجاعة أتفاخر به طوال حياتي.. الآن لا شيء يعيقني بفضل الله عما أحب)). وتضيف: ((أفضل ذكرى في حياتي هي وصول رسالة بأنني تأهلت لأمثل بلدي في تحدي القراءة العربي، وسأعمل لأترك بصمة إبداعية أخرى في دولة الإمارات لأمثل بها بلدي وبأجمل صورة)).

نوال محمد خضر (بطلة الأردن)

حصدت نوال محمد خضر لقب بطل تحدي القراءة العربي ((فئة أصحاب الهمم)) على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة السابعة، بعد منافسة مع على 200 طالب وطالبة.

تحدت نوال الإعاقة، حيث كان الكتاب ملجأها، أحبت القراءة دائماً ووجدت نفسها بها، رغم صعوبة قدرتها على حمل الكتاب ووقوعه منها وصعوبة تقليب صفحاته، نتيجة إصابتها بضعف الأعصاب في يديها وجسدها كاملاً، ولكنها لم تستسلم.

تقول نوال: ((تحدي القراءة العربي ساعدني على التغلب على التحديات والصعوبات، وبعد الفوز بالمركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، استطعت أن أحول نظرات التعجب إلى نظرات إعجاب وانبهار، ومن الصعاب تبدأ قصص النجاح وتصنع الأبطال)). والدتها مصدر إلهامها وقوتها، حيث لم تمل من اصطحابها إلى المدرسة أو في المسابقات والأنشطة.. كما لا تنسى نوال والدها الذي لطالما وقف إلى جوارها لتصل إلى ما هي عليه الآن.

وتستطرد: ((نعم للاستمرار وألف لا للاستسلام.. واجهت صعوبة شديدة في كتابة تأشيرات جوازات تحدي القراءة العربي بحكم وضعي وظروفي، ولكن تجاوزت تلك المرحلة واستطعت أن أنظم وقتي بين مستقبلي وحلمي، شاركت خمس مرات لنيل البطولة، ولكن في مشاركتي الرابعة في الموسم السادس كان من الممكن أن أفقد الأمل، حيث تمكن التعب من التسلل إليَّ، ولكنني التزمت الصمت، وعندما علمت بإضافة فئة أصحاب الهمم في هذه الدورة، شعرت في تلك اللحظة بخفقان شديد في قلبي، حيث عاد حلمي وتجددت لديَّ مشاعر التحدي.. فأسرعت إلى غرفتي وأخرجت جوازات التحدي واخترت كتباً لأقرأها وآمنت بنفسي وبالبطولة وبدأت من جديد)).

ريما عويد السلمي (بطلة السعودية)

أحرزت ريما عويد السلمي المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 647 طالباً وطالبة، وتؤكد أن والدتها كانت وما زالت مصدر إلهامها وقوتها، حيث أخذت بيدها حتى تخطت جميع المصاعب، وعلى رأسها فقدانها لبصرها ولوالدها.

وتقول ريما: ((أمنيتي أن أصل للفوز في تحدي القراءة العربي على مستوى العالم العربي، لأثبت لكل من حولي أنني قادرة على خوص هذا التحدي، وأن أرفع اسم وطني المملكة العربية السعودية)).

وتضيف: ((كنت أسمع كثيراً عن تحدي القراءة وكنت أرغب في المشاركة فيه بشدة كوني شغوفة بالقراءة، وسعدت عندما أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في الدورة السابعة، لأنني واثقة تمام الثقة أننا قادرون على المشاركة وخوض هذا التحدي والوصول إلى منصة التتويج بإذن الله)).

ود نواف عبد المجيد الظفيري (بطلة الكويت)

فازت ود نواف عبد المجيد الظفيري التي تعاني من إعاقة بصرية، بالمركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الكويت، وتتمنى أن تصبح عالمة كبيرة تمتلك اختراعات تساهم في خدمة العالم، كما تسعى لأن تكون حافظة لكتاب الله الكريم ومحفظة له.

تقول ود: ((بدأت قصتي مع عالم القراءة عند دخولي المرحلة الابتدائية، بالطبع واجهت صعوبات كبيرة منها تعلم طريقة برايل الخاصة بحالتي، وفي الصف الثالث أتقنت القراءة، نعم بدأت متأخرة، ولكنني اجتزت من سبقوني في التعلم وحققت المركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الكويت، وكانت تجربة مميزة بنوعها زادت من حبي للقراءة وثقتي بنفسي، ومن خلالها استطعت أن أفهم ما يدور حولي)).

وعن نصيحتها لأقرانها من أصحاب الهمم فتخاطبهم ود: ((لا تيأسوا فالمستقبل أمامكم واجعلوا الإعاقة مصدر قوة ودافعاً لتحقيق أحلامكم)).

علي محمد سليمان (بطل لبنان)

أحرز علي محمد سليمان المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية اللبنانية، في ختام تصفيات شارك فيها 350 طالباً وطالبة.

ويؤكد علي الذي يعاني من إعاقة حركية، أنه قرأ خلال التحدي كتاب ((رؤيتي)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، و35 قصة و5 روايات عالمية .. كما قرأ خمس قصص عن الأنبياء.

ويقول: ((اعتبر نفسي بطلاً حقيقياً لأنني وبالرغم من عدم قدرتي على المشي، إلا أنني حققت شيئاً عظيماً لم يحققه أحد من رفاقي، وهو أنني أصبحت بطل تحدي القراءة العربي عن فئة أصحاب الهمم في لبنان، وهذا يؤكد أنه لا شيء مستحيل في الحياة وبإمكاني تجاوز الصعاب)).

وحول مشاركته في تحدي القراءة العربي يقول علي: ((شاركت في التحدي، لأن القراءة غذاء للعقل والروح تجعلنا ننتقل من عصر إلى آخر.. وتحدي القراءة العربي جعلني اكتشف أن بإمكاني النجاح ومواصلة التحدي حتى النهاية، وبإمكاني أن أكون ناجحاً ومهماً في المستقبل)).

عثمان أوبريك (بطل المغرب)

فاز عثمان أوبريك الذي يعاني من مرض ((التوحد)) بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية.

شخصيات تاريخية كثيرة يطمح عثمان أن يكون مثلها وعلى رأس القائمة نيلسون مانديلا، ونجيب محفوظ، وجبران خليل جبران، وألبرت اينشتاين، وسقراط، وجان جاك روسو، وطه حسين.

يقول عثمان: ((كان لدي ميول وطموحات ثقافية وفكرية في فترة مبكرة، وهو ما اكتشفه أحد أساتذتي بعد أن لاحظ اهتمامي بالكتب، ليقترح علي المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومن هنا بدأت المغامرة فشاركت في تحدي القراءة في العام الماضي ثم جاءت مشاركتي الثانية لأزيد وأضيف على ما بدأته.. لم تمثل الإعاقة بالنسبة لي أي صعوبة أو هاجساً خلال المسابقة، فالتوحد جزء من شخصيتي الإنسانية ولا اعتبره إعاقة أعاني منها.. تجربتي في تحدي القراءة العربي رائعة، حيث زادت نهمي إلى القراءة، وهي مسابقة بات لها دور كبير في تحويل القراءة إلى ثقافة ليس بين الطلبة فقط، بل وأولياء الأمور أيضاً)).

ويضيف: ((أنصح أصحاب الهمم عامة وذوي التوحد والتأخر الذهني بصفة خاصة، أن يتمسكوا بالأمل وأن يبحثوا دائماً عن مخرج لوضعيتهم بالجد والعمل الدؤوب وعدم الاستسلام تحت أي ظرف كان)).

أدهم بسام العارضة (بطل فلسطين)

انتزع أدهم بسام العارضة المركز الأول في فئة أصحاب الهمم في تحدي القراءة العربي بدورته السابعة على مستوى دولة فلسطين من بين 850 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

ويقول أدهم الذي يعاني من إعاقة بصرية: ((بدأت قصتي من رحم المعاناة، كنت فاقداً للشغف والتعلم، ولكن مع مرور الوقت أدركت أن حالتي لا يجب أن تكون حجة لنفسي حتى أبقى مكاني، فقد كانت دافعاً لأثبت أنني قادر على تخطي الصعاب، ومن هنا بدأت أحلامي وبدأ مشواري مع تحدي القراءة العربي، حيث كان حلمي أن أفتح آفاقاً جديدة في شتى مجالات العلوم.. وضعت خطة وفق جدول زمني محدد واستثمرت كل ما هو متاح لتحقيق الأهداف، وقررت أن اعتبر المحنة منحة وأن اتخطى كل الصعاب)).

ويضيف: ((عمري 16 عاماً، وكتبت قصة بعنوان ((بيده يرى الحياة))، وخلال مشواري مع التحدي قرأت ضعف ما طلب مني عبر الكتب المسموعة والكتب المدونة بلغة برايل.. أمضيت 3 سنوات من الإصرار والتحدي وواجهت الصعوبات بعزيمتي وإرادتي وبفضل الله حققت أهدافي وعلى طريق العلم ستبقى خطواتي.. عميد الأدب العربي طه حسين اتخذته مصدر إلهامي، أما مصدر قوتي فهو والدي)). وينصح أدهم، أصحاب الهمم بجعل آمالهم مبنية على الكتاب.

هيفاء خلدون عدواني (بطلة سوريا)

تمكنت هيفاء خلدون عدواني من انتزاع المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية العربية السورية، من بين 150 طالباً وطالبة.

ورغم أن هيفاء التي تعاني من ((إعاقة بصرية)) تؤمن بأن التألق هدف صعب المنال، إلا أنها قررت أن تثبت كفاءتها فبدأت مسيرتها الإبداعية بإرادة وإصرار، وهي الآن في عمر الـ15 عاماً وتدرس في الصف التاسع في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين في حلب.

بدأت معاناتها من يوم ولادتها، حيث ولدت كفيفة لأبٍ كفيف تعلمت منه معنى الصبر والإرادة، وأحبت الحياة.. بدأت تكافح سعياً للتميز، وكانت شغوفة منذ طفولتها بالأدب، الذي أخذته عن والدها الذي درس اللغة العربية.

وقررت المشاركة في تحدي القراءة العربي خلال الموسم السابع، وعلى الرغم من العقبات التي واجهتها، إلا أنها وبدعم من مشرفتها التي عملت بتفانٍ على تذليل تلك العقبات، أصرت على قرارها..وقد قرأت 30 كتاباً.

تقول هيفاء: ((صدمت بالواقع في بداية مشاركتي فلم يكن سهلاً إيجاد كتب بلغة برايل.. وكان علي تأمين الكتب الصوتية، وبعد أن تجاوزت هذا العائق بالجهد والاجتهاد جاء الزلزال الذي ضرب حلب وأوقف كل أشكال الحياة.. نفضت الغبار واستمعت للكتب الصوتية، وحقيقة علمتني هذه التجربة معنى الأمل والصبر والإصرار)).

يوسف بن داوود (بطل تونس)

أحرز الطالب يوسف بن داوود المركز الأول في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى الجمهورية التونسية، بعد منافسة شارك فيها 2021 طالباً وطالبة.

يؤكد يوسف الذي يعاني من التوحد وضعف شديد بالبصر، أنه كان يتابع المواسم السابقة من تحدي القراءة بألم لعدم قدرته على المشاركة، لكن عندما أتيحت له فرصة المشاركة في الدورة السابعة بعد إضافة فئة أصحاب الهمم، لم يتردد، وقرأ 25 كتاباً منها قصص واقعية وأخرى خيالية وثالثة علمية، كما قرأ أيضاً كتباً تاريخية ودينية.

يرى أن أقسى تجربة مر بها هي تجربة ظلت تؤلمه كلما تذكرها عندما أجرى عملية جراحية في عينيه أملاً في أن يعود النور إليهما، ولكن لم يقدر له الشفاء ولم تتكلل عمليته بالنجاح، فمضى يعدد نعم الله عليه راجياً منه العوض.

ويضيف: ((تجربتي في تحدي القراءة رائعة كانت حلماً لطالما راودني في يقظتي ومنامي.. وأما الشخص الذي اعتبره مصدر إلهامي وقوتي، فأمي.. ثم أمي.. ثم أمي وهل لأمي مثيل؟))!. وعن طموحاته يقول يوسف: ((طموحاتي المستقبلية هي بلا شك كثيرة وكبيرة أولها السلام والفرحة لقلب أمي.. وأطمح أن أصدر كتاباً يحمل اسمي يحكي عن تجربتي في مسابقة تحدي القراءة العربي وقد اخترت له عنوان ((التحديات الـ 7 ليوسف بطل تحدي القراءة 7)).

زياد بن طارق العادي (بطل عُمان)

توج زياد بن طارق العادي، بطلاً للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى سلطنة عمان في فئة أصحاب الهمم، متفوقاً على أقرانه ممن شاركوا في التحدي. وتمكن زياد الذي يعاني من شلل دماغي، من التغلب على كل التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحاته.

ويؤكد زياد أنه لم يكتفِ بقراءة الـ25 كتاباً المطلوبة منه للمشاركة في التحدي عن فئة أصحاب الهمم، بل قرأ هذا العام أكثر من 60 كتاباً منوعاً في كل العلوم، ليصل إجمالي عدد الكتب التي قرأها إلى أكثر من 300 كتاب على مدار السنوات الأربع الماضية.

وعن الدافع الذي حفزه للمشاركة في تحدي القراءة العربي يقول: ((وجدت في التحدي باباً من أبواب التعبير عن النفس وباباً للتحدي والمثابرة في اكتساب العلوم والمعارف، باباً عبرت من خلاله إلى آفاق أرحب، وعرفت منه كثيراً من أسرار الكون لم تكن لتعرف إلا بالقراءة)). وعن مصدر قوته يشير بطل عمان عن فئة أصحاب الهمم، إلى أن والديه ومعلميه هم مصدر قوته.

علي محمد الصويص (بطل قطر)

فاز الطالب علي محمد الصويص، بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة عن ((فئة أصحاب الهمم)) على مستوى دولة قطر، متفوقاً على 52 طالباً وطالبة في فئة أصحاب الهمم.

يقول الذي يعاني من إعاقة سمعية: ((لم تقف إعاقتي حائلاً دون تحقيق أحلامي، حيث حصلت على المركز الأول في قطر..وشعرت عند انتهائي من قراءة نحو 28 كتاباً تشمل قصصاً وروايات وكتباً في الشريعة وعلوم اللغة العربية، بأنني أنجزت عملاً كبيراً، لكنني اعتبر البطولة الحقيقية في الاستمرار والمواظبة على القراءة)).

ويصف البطل القطري مشاركته في تحدي القراءة العربي بالتجربة المثمرة التي قادته إلى حب القراءة والانتفاع منها، ويقول: ((جاءت مشاركتي في تحدي القراءة في وقت كان مزدحماً بالمشاركات.. لكن عبر تنظيم الوقت استطعت تجاوز هذه التحديات، حيث بدأت في القراءة .. ومع اقتراب التحدي كثفت قراءاتي حتى أنني كنت أنهي كتاباً كل يومين حتى أكملت تعبئة الجوازات بقراءة 28 كتاباً.

رقية محمد سراج الدين محمد (بطلة السودان)

حصدت رقية محمد سراج الدين محمد، المركز الأول في النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى جمهورية السودان، بعد منافسة مع 144 طالباً وطالبة.

وتعتبر رقية التي تنتمي إلى فئة الصم والبكم، نفسها بطلة لأنها لم تستسلم يوماً لإعاقتها، بل شقت طريقاً طويلاً وصعباً، واستطاعت في النهاية التغلب على كل التحديات، متسلحة بالإيمان والإصرار حتى وصلت إلى نهائيات تحدي القراءة العربي.

وتقول: ((كانت الكتابة والقراءة الصديق البديل، فأحسنت استخدامهما، وكان أهلي ومشرفتي خير سند لي، وأهديهم فوزي بهذا التحدي على مستوى السودان، وأتمنى أن أتوج باللقب على المستوى العربي)).

ترى البطلة السودانية على مستوى أصحاب الهمم، أن تحدي القراءة العربي بوابتها التي ستوصلها إلى قمة المجد العلمي والمعرفي، وتضيف: ((قرأت 25 كتاباً خلال رحلتي مع تحدي القراءة العربي في مختلف المجالات)). وتعتبر البطلة السودانية، والدتها مصدر قوتها في الحياة.

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع. كما يهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي، لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.

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