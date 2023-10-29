مثقفون: محمد بن راشد جعل «تحدي القراءة» ركيزة تطور مجتمعاتنا

أكد مثقفون إماراتيون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستمر في تعزيز مسارات تطور وارتقاء المجتمعات العربية، وتقوية ركائز تقدمها، من خلال مبادرات معرفية وتنموية مجتمعية نوعية، ومن بين أبرزها تحدي القراءة العربي، الذي بات يمثل منارة فكرية ومعرفية رائدة واسعة النطاق، لتشجيع القراءة لدى الطلبة في مختلف أنحاء الوطن العربي.. وكذا في العالم، خصوصاً وأنه يجسد أكبر مشروع من نوعه ويشهد في كل عام تنامي مستويات وأعداد المشاركين فيه، حيث يتنافس فيه ملايين الطلاب، من شتى الدول، يقرؤون ملايين الكتب، الأمر الذي يعود بالتالي، خيراً عاماً على مجتمعاتنا، حيث يعزز مكانة القراءة ويخلق حراكاً ثقافياً ومعرفياً واسعاً مرسخاً أهمية ودور اللغة العربية ومكرساً نهوج دعم المحتوى العربي.

وبين المشاركون في الاستطلاع، أنه ومنذ تأسيس التحدي لا ينفك يواصل مسارات ارتقائه ومشوار تفرده معززاً تنمية حب وشغف المطالعة والقراءة لدى الأطفال واليافعين لجعلها عادة تكبر معهم وتؤسس لجيل مثقف وواع، وهو ما سيعمل بكل تأكيد على توفير نخب الكتاب والباحثين والمثقفين والشعراء والنقاد والمحللين والعلماء وغيرهم ممن تأسس على حب المعرفة والاستزادة منها منذ صغره.

تطور رائد

وأشار المثقفون المشاركون في حديثهم لـ((البيان))، إلى أن التحدي شهد على مدار سنواته السبع، تطوراً رائداً، على الصعد كافة، سواء من ناحية التنظيم وعدد المشاركين والفئات المشاركة وغيرها الكثير من الحقول، ما جعل منه تظاهرة معرفية وفكرية بامتياز.

ولفتوا إلى تركيز التحدي على إشراك جميع فئات الطلبة وشرائح الأجيال، إذ إنه غدا يحفز أصحاب الهمم للمشاركة وقول كلمتهم وإثبات قدراتهم في المشاركة بمشوار التنمية والريادة.

كما استقطب أبناء الجاليات العربية حول العالم، وأيضاً الذين يتعلمون اللغة العربية من غير الناطقين بها، حيث يتنافس أبناء الجاليات للحصول على اللقب. هذا علاوة على أن جوائزه وفئاته تنوعت واتسعت لتشمل، فئات كثيرة، بينها: المشرف المتميز والمدرسة المتميزة.

رؤى

يقول الكاتب والإعلامي ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إن تحدي القراءة العربي يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على تعزيز قدرات أمتنا لقيادة مواكب المعرفة والحضارة والتنمية، عالمياً.

فالعرب والمسلمون قادوا مسيرة الحضارة لأكثر من 800 عام عبر التاريخ، وأسهموا في نهضة البشرية وقيام العديد من الحضارات، ولأجل أن تستمر هذه الحضارة وتتطور ونزدهر ارتأى سموه أن يكون تحدي القراءة العربي بداية مهمة ونقطة انطلاق لحضارات كبرى قادمة يقودها جيل مثقف متعلم وقارئ في مجتمعاتنا، في شتى مجالات العلوم.

وتابع: ((لطالما كنا نعاني من مشكلة عدم حب الجيل الجديد للقراءة حيث شغلته التكنولوجيا الحديثة، إلا أن مبادرة تحدي القراءة العربي، بعمقها وتأثيرها، أعادت الملايين إلى الكتاب لدرجة أن القراءة باتت محور منافسة شريفة ذات زخم كبير، بين الأجيال الشابة...)).

وبين ضرار بالهول الفلاسي أن القراءة وحدها هي رافعة القضاء على الجهل وعلاج منابت الكراهية والحقد، وهي التي تحض على الانفتاح على الآخر، مشيراً إلى أن تحدي القراءة العربي، بتوجهاته ورؤاه، يجعل أبنائنا منفتحين ومتسامحين وغير مسيرين وخاضعين لمحتوى العالم الافتراضي، بل يركزون على ما يدعم نجاحاتهم فيما يمس مستقبلهم ومستقبل أوطانهم.

بدورها، أوضحت الكاتبة فاطمة المزروعي والتي كانت إحدى المحكمين في الدورات السابقة للتحدي، أن تحدي القراءة العربي، استطاع أن يحبب الأطفال باللغة العربية، وخلق أيضاً حماساً عالياً على مستوى الدول ليتنافس الأطفال في الأسلوب والخطابة وطريقة الرواية، لأن الأطفال بطبعهم عندما يقرؤون قصة يحبون أخبارها لمن حولهم، وهذا يحفز خيالهم ومفرداتهم وقد يخلق منهم كتاباً وخطباء ومثقفين والكثير من التخصصات الأخرى التي تعززها القراءة.

وقالت: ((شعرت بنفسي بالفوائد الجمة التي حصل عليها الطلاب جراء القراءة خلال الفترات التي كنت أحكم فيها ضمن منافسات التحدي، ورأيت مدى تأثير الكتب عليهم من خلال المفردات التي كانوا يعبرون بها والأسلوب والثقة بالنفس التي كانوا يتحلون بها، والتي لم تكن لتحدث لولا هذا الكم من الكتب الذي قرؤوه وتعلموا منه)).

وترى فاطمة المزروعي أنه على الرغم من أن التحدي يتوج بطلاً واحداً في كل دوره، لكنه فعلياً يتوج مجموعة أبطال ومنارات معرفة وتقدم مستقبلية، كما أنه يحتفي بكل مجد ومحب للقراءة.

وتمنت المزروعي لو أن التحدي يتسع ليشمل الكبار وتكون هناك جائزة تحدي القراءة للكبار، كي يحفزهم ويعزز حبهم للقراءة.

فوائد متعددة

ويؤكد الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، أن مبادرة تحدي القراءة العربي التي تستهدف الأجيال من كل الدول العربية ومن أبناء الجاليات، ليتنافسوا على حب القراءة، لها العديد من الفوائد الفكرية الشخصية والتربوية بالنسبة للأطفال ولمجتمعاتنا، حيث تعتبر القراءة أحد أبرز الطرق وأساليب الحياه التي تخلق الإلهام وتساهم في اكتساب المعلومة والبحث عنها وهو ما له الأثر الواضح على نفسية وعقل الطالب ولا سيما طلاب المراحل الدنيا، إذ إن هذه الفئة من الطلاب يجذبها أسلوب السرد والتشويق والإثارة في استقبال المعلومة بغض النظر عن اللغة أو نوع المجال الذي يحاولون القراءة فيه، حيث يعتبر الكتاب الورقي أو المسموع أحد أهم الطرق لجذب انتباه الطفل وتحبيبه بالتعلم واستقبال المعلومة بشكل ممتع بعيداً عن أسلوب التلقين الممل، كما تكسبه مهارة التحليل والمقارنة والحوار لأنه سيملك بالقراءة معلومات ومواضيع كثيره تنمي بداخله الرغبة في نقلها للآخرين.

من جهتها، تقول الكاتبة والإعلامية علياء الياسي، إن تحدي القراءة العربي يعد أكبر مشروع قرائي يشجع على القراءة وحب الكتاب.

وأضافت: ((إن تحدي القراءة العربي بات محوراً وركيزة لإثراء حب وقيمة القراءة في مجتمعاتنا، وبذا فإنه رافعة جوهرية لتطورنا، إذ إننا نعلم جميعاً أهمية القراءة في تعزيز التواصل الفكري البناء والهادف بين البشر في كل بقاع الأرض، وهي غذاء الروح والفكر والعقل والوقود الذي من خلاله نتعلم معنى التعددية الثقافية والانفتاح على الآخر، ونطلع على تجارب الآخرين وننمي مهارات كثيرة ومهمة، مثل التحليل والنقد ومهارات اللغة العربية والخطابة، كما أن القراءة تكون مخزوناً من المصطلحات للأشخاص القارئين وتكون لديهم حكم ويعرفون متى يتحدثون ومتى يصمتون، ويعرفون أيضاً أسلوب الحديث والاستماع)).

وفي السياق، لفتت الكاتبة وفاء العميمي إلى أن تحدي القراءة العربي أصبح تظاهرة ثقافية ومعرفية نوعية، وبات عيداً يستعد له الأطفال والناشئة في كل مكان، سنوياً، بينما كل منهم يعد عدته من الكتب التي ستكون زاده طوال فترة التصفيات.

وأوضحت أنها تعرفت على هذه المسابقة منذ أن كانت تقتصر المشاركة فيها على الطلاب في الدولة، ورأت أفرعها تكبر وتكبر لتورق خارج الدولة وتتشبث جذورها من المحيط إلى الخليج، بفضل قيمتها وعوالمها الفريدة.

وأضافت: ((إن هذه المبادرة الرائدة أعادت الأضواء للكتاب، ورفعت من قيمة أصحاب الكتب ورواد المكتبات بين أقرانهم، وقد بات التحدي يحفز كل الطلاب على أن يقرؤوا ويلخصوا ويدونوا ما قرؤوا، راغبين في أن يكونوا ضمن المتأهلين. وهذا ما سيعود بالفائدة الفكرية العامة على مجتمعاتنا...)).

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