450 طناً من المواد الإغاثية حصيلة الحملة في الأسبوع الثالث

تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة ((تراحم من أجل غزة))، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.

وفي أسبوعها الثالث، شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات نظمت في صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي فسيتفال أرينا في دبي بالتعاون مع دبي العطاء، وفي مركز البيت متوحد في الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير.

وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة هذا الأسبوع 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.

وعملت حملة ((تراحم من أجل غزة)) منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

وتشكل الحملة امتداداً لجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير الاحتياجات الأساسية مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة.

وتستمر المؤسسات الخيرية والإنسانية المعتمدة في الإمارات في استقبال التبرعات العينية والمالية ضمن الحملة، كما يمكن للراغبين بالتطوع التسجيل للمشاركة فيها عبر المنصات التطوعية الرسمية.

جهود

وقالت هيئة الهلال الأحمر، إن أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصولها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن حملة ((تراحم من أجل غزة)) عملت منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58 ألف حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

وأوضحت بأن تكاتف المحسنين والمطوعين شجع الهيئة على اتخاذ قرار باستمرار تمديد فعاليات حملة ((تراحم من أجل غزة))، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأفاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، بأن حصيلة التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 58 ألف طرد غذائي، أسهم في تجهيزها أكثر من 17 ألفاً و800 متطوع ومتطوعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.

وأضاف: ((نعمل في المرحلة الحالية على تلبية الاحتياجات الأخرى لقطاع غزة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الطبي، وذلك بعد أن وردت إلينا طلبات من قبل الكوادر الطبية المتواجدة في داخل قطاع غزة، تفيد بوجود نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية)).

وتابع: ((بعد استلام قائمة الطلبات، شرعنا على الفور في التواصل مع الجهات المعنية، والبدء في توفير تلك المستلزمات العلاجية على أن يتم تجهيزها ومن ثم إرسالها إلى مطار العريش على أن يتم إدخالها بعد ذلك إلى القطاع من خلال القنوات الدولية الرسمية)).

ولفت إلى استمرار المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة ((تراحم من أجل غزة))، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المvتأصلة في الدولة.

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