«ربدان» روبوت يرد على استفسارات أولياء الأمور

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت لطيفة الحمادي، التي تعمل مساعد مدير شؤون في روضة ومدرسة السلع الحكومية، في صنع الروبوت ((ربدان))، الذي يحاكي في شكله البشر، ووظفته في المجتمع المدرسي ليجيب عن استفسارات أولياء الأمور والطلبة، إذ كانت ترغب في توفير وسيلة سهلة ومبتكرة، للتواصل والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية.
وصنعت الحمادي الروبوت بطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام طابعات مفتوحة بحجم 180 سم، ويحتوي على 31 محركاً، يقوم بتحريك الجزء العلوي منه، والعديد من أجهزة الاستشعار، التي تساعد الروبوت على التفاعل مع الناس مثل الكاميرات، التي توجد في أعين الروبوت، وكاشف الحركة والسماعات، والميكروفون، والعديد من الحساسات الأخرى.
ويستطيع الروبوت ((ربدان)) الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، من خلال البحث عن المعلومات في محرك البحث Google، إضافة على إيجاد المواقع من خلال استخدام Google map.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29102023000110011019ID1107325824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.