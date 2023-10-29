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«ربدان» روبوت يرد على استفسارات أولياء الأمور

10/29/2023 7:25:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت لطيفة الحمادي، التي تعمل مساعد مدير شؤون في روضة ومدرسة السلع الحكومية، في صنع الروبوت ((ربدان))، الذي يحاكي في شكله البشر، ووظفته في المجتمع المدرسي ليجيب عن استفسارات أولياء الأمور والطلبة، إذ كانت ترغب في توفير وسيلة سهلة ومبتكرة، للتواصل والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية.

وصنعت الحمادي الروبوت بطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام طابعات مفتوحة بحجم 180 سم، ويحتوي على 31 محركاً، يقوم بتحريك الجزء العلوي منه، والعديد من أجهزة الاستشعار، التي تساعد الروبوت على التفاعل مع الناس مثل الكاميرات، التي توجد في أعين الروبوت، وكاشف الحركة والسماعات، والميكروفون، والعديد من الحساسات الأخرى.

ويستطيع الروبوت ((ربدان)) الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، من خلال البحث عن المعلومات في محرك البحث Google، إضافة على إيجاد المواقع من خلال استخدام Google map.

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