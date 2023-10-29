سلطان القاسمي: الشارقة ماضية في نشر وتعليم اللغة العربية

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن الإمارة ماضية في جهود دعم ونشر وتعليم وتدريس اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، وحفظها من الزوال. وأشار سموه إلى تتابع المشروعات الخاصة بها مثل المعجم التاريخي للغة العربية الذي يتضمن تاريخ اللغة ومن تداولوها ما يثري معرفة وثقافة المتعلم والمتحدث والدارس للغة العربية.

جاء ذلك في حضور سموه انطلاق فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا، صباح أمس، والذي ينظمه مجمع اللغة العربية بالشارقة، 29 و30 أكتوبر الجاري تحت شعار ((الدراسات العربية في أوروبا: واقعٌ وآفاق))، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وبمشاركة كبيرة من العلماء والمستشرقين والمستعربين من الدول الأوروبية المختلفة.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة فكرة المعجم التاريخي للغة العربية، الذي يعمل عليه 500 متخصص وعالم لغة، لافتاً سموه إلى استمرار مشروعات الحفاظ على اللغة العربية عبر العديد من المبادرات المتميزة مثل المؤتمرات وغيرها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام كلمة سموه أهمية العناية باللغة العربية في العديد من الوجوه التي تتكامل مع بعضها بعضاً ضمن مراحل متعددة تهدف إلى الحفاظ عليها ونشرها، عبر الدعم المؤسسي.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور، الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان ((واقع اللغة العربية في بولندا وكازاخستان وإيطاليا)) وترأسها الدكتور عبدالله الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة صباح أمس وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولندية دارسي اللغة العربية الذين يزورون الشارقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالوفد البولندي في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، مشيراً إلى سعادته برؤية الطلبة البولنديين الحريصين على تعلم اللغة العربية وتطوير معارفهم فيها وهم يزورون الشارقة للاستفادة من البرامج التدريسية التي يقدمها مجمع اللغة العربية.

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