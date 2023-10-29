علموا الروبوتات ألا تقلد السلوك البشري الخاطئ

قبل بضعة أشهر في سان فرانسيسكو، وجدت نفسي أقود سيارتي خلف مركبة ذاتية القيادة. كان الأمر مثيراً للتوتر، ليس لأن السيارة ذاتية القيادة كانت تسير بشكل سيئ أو خطير؛ بل العكس، حيث كانت القيادة أكثر من ممتازة. ما رصدته على وجه التحديد هو التزام السائق الروبوتي بالتوقف عند كل إشارة تقتضي ذلك، واستخدام المكابح عند الإشارات الضوئية الصفراء، والحفاظ على السرعة دون الحد الأقصى الرسمي. لقد أجبرني ذلك على فعل الشيء نفسه، الأمر الذي أثار غضبي إلى حد ما لأنني (مثل معظم السائقين البشر) اعتدت تجاوز قواعد المرور قليلاً في بعض الأحيان.

هذه حكاية طريفة قليلاً، لكنها تسلط الضوء على سؤال وجودي في انتظار الرد عليه خلال القمة التي تعقدها حكومة المملكة المتحدة حول الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، ألا وهو: بينما نتسابق لبناء أنظمة متقدمة في ((لعبة المحاكاة))، ما السلوكيات البشرية التي يجب على الروبوتات تقليدها؟ هل ينبغي أن تكون رؤيتنا المثالية للسلوك، على سبيل المثال، عالم نلتزم فيه جميعاً بقواعد المرور؟ أم هي أرض البشر ((الحقيقيين))، حيث يتسلل السائقون رغم علامات التوقف؟ والأهم من ذلك، من الذي يجب أن يقرر؟

إن هذه القضية مهمة في كل مجال يتم فيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء أكان التمويل أم الإعلام أم الطب أم العلوم. لكن قصة المركبات ذاتية القيادة تبلور القضية بشكل واضح، حيث إن شركات مثل وايمو وجنرال موتورز وتسلا التي تدير بالفعل أساطيل في أماكن مثل أريزونا وكاليفورنيا تتبع بمهارة أساليب مختلفة.

لنأخذ مثلاً وايمو، الشركة المملوكة لمجموعة ألفابيت، حيث كانت مركباتها تتجول في مدينة فينيكس بولاية أريزونا لمدة عامين تقريباً باستخدام نظام للذكاء الاصطناعي تم تطويره تقريباً بالاستناد إلى مبادئ محددة مسبقاً، مثل قواعد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وتقول الشركة إنه على عكس البشر، تم تصميم سائق مركبات وايمو يتبع حدود السرعة المطبقة، مستشهدة بأبحاثها الأخيرة التي أظهرت أن السائقين من البشر يخالفون قواعد السرعة في سان فرانسيسكو وفينيكس في 50% من الأحيان.

كذلك، يتم تدريب المركبات على التوقف عند الأضواء الحمراء، وهي نقطة تسعد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة والتي كشفت أخيراً أن ما يقرب من 4.4 ملايين أمريكي من السائقين البشر تجاوزوا الأضواء الحمراء في عام 2022، وقتل أكثر من 11 ألف شخص بين عامي 2008 و2021 بسبب قيام هؤلاء السائقين بتجاوز الأضواء الحمراء. ومن غير المستغرب أن يجعل هذا سيارات وايمو أكثر أماناً من البشر (ولا شك أن هذا الرقم منخفض للغاية، خصوصاً وأن 42 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث سيارات في الولايات المتحدة العام الماضي). ولكن الأمر المثير للاهتمام حقاً هو أن مسؤولي وايمو يعتقدون أن وجود مركبات ذاتية القيادة تتبع القواعد في فينيكس يشجع السائقين البشر على اتباع القواعد أيضاً، إما لأنهم عالقون خلف مركبة ذاتية القيادة أو لشعورهم بالخجل من وجود روبوت يذكرهم عن غير قصد بقواعد المرور.

بالفعل، فإن ضغط الأقران فعال، حتى مع الروبوتات، ورغم أن هناك القليل من الأبحاث حول ذلك، حتى الآن، لكنه يعكس تجربتي الخاصة في سان فرانسيسكو. وتظهر دراسة (محدودة) أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن وجود المركبات ذاتية القيادة على الطريق يمكن أن يؤدي إلى تحسين سلوك جميع السائقين.

مرحا! مرحا! لكن شركة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك اتخذت مساراً مختلفاً. فكما تشير السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن ماسك، حاول ماسك في البداية تطوير الذكاء الاصطناعي بقواعد محددة مسبقاً، إلا أنه تبنى بعد ذلك أشكالاً أحدث من الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الإحصائي (وهو النهج المستخدم في تشات جي بي تي). ويعمل هذا النوع على ((تدريب)) أنظمة الذكاء الاصطناعي على كيفية القيادة ليس باستخدام تعليمات برمجية محددة مسبقاً ولكن من خلال مراقبة السائقين الحقيقيين من البشر؛ وفيما يبدو فقد تم استخدام 10 ملايين مقطع فيديو من سيارات تسلا الموجودة على الطرق.

وقد ذكر دافال شروف، أحد مسؤولي شركة تسلا، في حديثه مع الكاتب إيزاكسون، إن مقاطع الفيديو الوحيدة المستخدمة في هذا التدريب كانت ((للبشر عندما تعاملوا مع الموقف بشكل جيد)). وهذا يعني أنه طلب من موظفي شركة تسلا تصنيف تلك المقاطع التي يبلغ عددها 10 ملايين مقطع وتقديم أمثلة قيادة ((جيدة)) لتدريب الروبوتات، فقط على السلوك الجيد، وليس السيئ. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن هناك تقارير تشير إلى أن سيارات تسلا ذاتية القيادة تحاكي البشر بدرجة كبيرة للغاية، حتى أنها تسلل، على سبيل المثال، متجاوزة إشارات التوقف أو إشارات المرور الضوئية.

في الواقع، عندما قام إيلون ماسك ببث مباشر لرحلة قام بها في أغسطس الماضي بمركبة ذاتية القيادة، كان عليه أن يتدخل يدوياً لمنعها من تجاوز الإشارة الحمراء، وهو أمر تقوم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالتحقيق حوله. بالطبع، قد يرد ماسك قائلاً إن جميع السائقين يحتاجون أحياناً إلى خرق القواعد في ظروف استثنائية للحفاظ على سلامتهم. وقد يرد أيضاً إنه من الطبيعي أن تتبع الشركات أساليب مختلفة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ثم تترك للعملاء حرية الاختيار؛ وتلك هي حال المنافسة بين الشركات عادة.

ومع ذلك، تشعر بعض الجهات التنظيمية بالقلق، فرغم أن شركة كروز التابعة لجنرال موتورز قد أصدرت بيانات في وقت سابق من هذا العام تظهر أن سجل السلامة الإجمالي جيد، فإن إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا طالبت الشركة هذا الأسبوع بالتوقف عن تشغيل المركبات ذاتية القيادة بعد وقوع حادث. وتكمن المشكلة في أنه بينما يمكن للجهات التنظيمية نظرياً فحص المركبات التي تستخدم قواعد محددة مسبقاً (إذا كان هناك إمكانية لغير العاملين بالشركات للوصول إلى الشفرات البرمجية)، فمن الصعب مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي، نظراً لأن عواقب محاكاة السلوك البشري ((الحقيقي)) لا يمكن التنبؤ بها - حتى بالنسبة لمبدعيها.

وفي كلتا الحالتين، فإن المسألة الأساسية التي يحتاج المستثمرون إلى فهمها هي أن المتغيرات المختلفة المتعلقة بهذه المشكلة سوف تطال قريباً مجالات مثل التمويل أيضاً، حسبما قال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)) أخيراً.

فهل ينبغي برمجة اللاعبين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بقواعد محددة مسبقاً من أعلى إلى أسفل؟ أو أن نتعلم من خلال محاكاة سلوك البشر الذين قد ((يلجأون إلى المراجحة)) أي (تحوير) القواعد من أجل الربح؟ من الذي يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا حدث خطأ؟ لا توجد إجابات سهلة. ولكن كلما ترسخ وجود الذكاء الاصطناعي، أصبح التحدي أصعب، كما يدرك المشاركون بقمة الأسبوع الجاري. ربما ينبغي عليهم البدء بالتفكير في إشارة المرور.

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