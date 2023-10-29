بورصة لندن.. إدراجات قليلة ونجاحات أقل وأقل

لم تعد سوق لندن للأوراق على الحال الذي كانت عليه من قبل، فقد أصبحت الإدراجات في البورصة نادرة، والناجحة منها أكثر ندرة. ويلقي النقاد الغاضبون باللوم في ذلك على ركود الاقتصاد بعد ((البريكست))، والإجراءات الروتينية، وأيضاً لمديري الصناديق المتلهفين على العائدات. هذه العوامل يعتقد أنها أثقلت كاهل لندن عبر خصم هيكلي كبير.

هل يتعين على المستثمرين بالقطاع الخاص الهروب من هذا المشهد البائس؟ أم عليهم وضع مدخراتهم في أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية في فيتنام أو بمناجم الفضة في بوليفيا. ربما لا، فثمة صوت محتج على مسألة الخصم الهيكلي، وهو جيمس أرنولد، المصرفي لدى ((يو بي إس))، حيث يشير التحليل الذي أجراه فريقه للرؤى الاستراتيجية إلى أن الضعف الذي يعتري بورصة لندن نابع من مقارنة غير عادلة بين السوقين البريطانية والأمريكية.

لا أحد ينكر أن مكرر ربحية السهم في سوق المملكة المتحدة عند مستويات منخفضة. وكان مكرر الربحية، قبل استفتاء ((بريكست)) في 2016، عند مستويات تتماشى مع متوسط عالمي يقارب 15 ضعف الأرباح الآجلة، بل كانت هناك علاوة صغيرة إذا ما استبعدنا الولايات المتحدة من المقارنة.

لقد تدهورت مكانة المملكة المتحدة تدريجياً منذ 2016، ووصل معدل الخصم إلى مستوى قياسي عند 40 % مقابل الأسهم العالمية بنهاية العام الماضي. وبلغت الفجوة 20 % أمام الأسهم العالمية باستبعاد الولايات المتحدة. وبذلك، تسجل أسهم المملكة المتحدة أرباحاً آجلة عند مستوى 10 أضعاف فقط.

ويقوم اعتراض أرنولد على أن هذه المقارنات ليست مقارنة المثل بالمثل. فقد قارن فريق أرنولد 60 من كبرى الشركات في المملكة المتحدة مقابل نظيرات بالولايات المتحدة اعتبروها الأقرب من حيث النوع، فقارنوا ((كومباس)) بـ((أرامارك)) لتوريد المواد الغذائية، و((رينيشو)) و((إنفنت)) للخدمات الهندسية.

ووجد فريق ((يو بي إس)) أن الأسهم البريطانية كانت إما متماشية ونظيراتها الأمريكية، أو أعلى في خُمسيّ حالات المقارنة. وتلاشى قدر كبير من الخصم عند استبعاد بضعة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل ((ميتا)) و((أمازون))، فليس ثمة منافسون حقيقيون لهذه الشركات الضخمة في المملكة المتحدة أو في أي دولة أخرى. ويشير الفرق المتبقي إلى خصم هيكلي ضئيل في المملكة المتحدة، يأتي انعكاساً لعوائد أمريكية أعلى على رأس المال، وضرائب أقل وسوقاً محلية أكبر.

وقد يقول أحد المتهكمين إنه بإمكانك دعم أي نظرية تريدها عن طريق بيانات انتقائية. ومع ذلك، يُنسب الفضل إلى ((يو بي إس)) في تحدي الرأي الشائع، والذي قد يكون خاطئاً في كثير من الأحيان.

وثمة استخلاص مفيد من تحليل ((يو بي إس))، مفاده أن الاستثمار في المؤشرات ليس كمثل الاستثمار في اقتصاد الدولة، فغالباً ما تكون الأسهم أدوات قديمة ملتوية ونتاجاً للحملات التسويقية للبورصات، ويجب الإحاطة بخصائصها أولاً على نحو جيد. وفي الوقت ذاته، يمكن لمستثمري القطاع الخاص في المملكة المتحدة تبرير تركيزهم على سوق الأسهم المحلية لديهم بسببين: الأول هو أنها تزيل خطر احتمالية عدم انسجام العملة الأساسية لاستثماراتهم مع التزاماتهم المُقوّمة بالجنيه الاسترليني، والثاني هو أن العيش في المملكة المتحدة ربما يمنحهم فهماً أفضل لأعمال الشركات ذات التوجه المحلي مقارنة بالشركات العاملة في الخارج.

ومع ذلك، يعتقد أرنولد أن نقطة الانحراف باتت وشيكة. فهناك شريحة صغيرة فقط من أموال معاشات التقاعد المُحددة لا تزال تستثمر بالأسهم البريطانية. ويُفترض أن تزداد مساهمات أنظمة التقاعد ذات الاشتراكات المحددة والمدخرات التقاعدية البديلة الأخرى. كما يُفترض أن يكون ذلك داعماً للتقييمات الأوسع للسوق الأوسع، بالإضافة إلى النوع المُستمد من مقارنات المثل بالمثل.

وقد تفوقت ميلان على لندن، وتجلى هذا الثلاثاء الماضي، فقد تخطى مصرفا ((يونيكريديت)) و((باركليز)) توقعات الأرباح للربع الثالث، لكن الأمور كانت أفضل بالنسبة للمصرف الإيطالي، الذي يعمل أيضاً في ألمانيا وشرق أوروبا. وقد تجاهل المستثمرون تأكيد ((يونيكريديت)) تحقيقه عائد رأسمال يبلغ 6.5 مليارات يورو وإعلانه مستهدفات أعلى للإيرادات، في حين دفع صافي هوامش الفوائد الضعيف لمصرف ((باركليز)) في السوق المحلية، بالأسهم، للانخفاض بما يصل إلى 8 %. وتنذر التقييمات المتدنية لأسهم المصارف بضعف اقتصادي وكارثة وشيكة، فهي الآن عند مستويات لم تُسجل إلا إبان الصدمات المالية الماضية. ويعتبر المستثمرون طفرة الأرباح المدفوعة بمعدلات الفائدة ((أخباراً قديمة)). لقد قفزت عوائد القروض على نحو مدهش في جنوب أوروبا، وكانت أسهم ((يونيكريديت)) الأفضل أداءً بين كبرى المصارف الأوروبية المقرضة، وارتفعت بنسبة 70 % منذ بداية العام وحتى اليوم، ولا يرى المستثمرون أي موانع أمام مواصلة تحقيق المزيد من المكاسب.

إن المنافع الناتجة عن ارتفاع الفائدة باتت تنحسر في المملكة المتحدة. وسجل صافي هوامش الفوائد، الذي يقيس الفجوة بين معدلات الفائدة على المدخرات والقروض لدى المصارف 3.04 %، ما يقل عن نسبة 3.12 % المتوقعة. وخفض سي إس فينكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمصرف ((باركليز))، توجيهاته بشأن صافي هوامش الفائدة للعام بأسره. وتحتدم المنافسة على الودائع في المملكة المتحدة، لذلك فقد مررت المصارف فوائد أعلى إلى المدخرين على نحو أسرع من نظرائها في القارة.

ويُعدّ انخفاض حساسية الودائع لارتفاع أسعار الفائدة، وهو الاسم الذي يُطلق على تمرير معدل الفائدة، السبب وراء اعتقاد ((يونيكريديت)) أن بإمكانه تحصيل قدر إضافي من صافي دخل الفائدة هذا العام بقيمة 500 مليون يورو. ويتوقع أندريا أورسيل، رئيس ((يونيكريديت))، صافي أرباح بقيمة 7.25 مليارات يورو على الأقل في 2023، وأرباح بالقدر ذاته في 2024. ويعادل العائد المُرجح في توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء عائداً سنوياً مذهلاً يبلغ 16 %.

وسيتفادى ((يونيكريديت)) دفع الضرائب على ((الأرباح الاستثنائية)) التي فرضتها حكومة جورجيا ميلوني، فبعدما تسببت الأنباء بشأن فرض الضريبة في خسائر لأسهم المصارف، قدم الوزراء للمقرضين خياراً يتمثل في الاحتفاظ بـ 2.5 ضعف رسوم الضريبة المفترضة، ما تبلغ قيمته بالنسبة لـ ((يونيكريديت)) 1.1 مليار يورو.

وشهدت أسهم ((يونيكريديت)) إعادة تقييم هذا العام، بفضل جهوده الذاتية والفوائد الأعلى. ويعتزم المصرف سداد تعويض عن صافي دخل الفائدة الذي بلغ ذروته برسوم أكثر ارتفاعا. أما ((باركليز))، فسيخفض التكاليف لحماية الحد الأدنى المتوقع.

من شأن المتابع بدقة للأسهم المنخفضة للمصارف الأوروبية أن يلحظ الاختلافات الكبيرة بين المصرفين. وتظل أسهم ((يونيكريديت)) أقل كثيراً من القيمة الدفترية الملموسة بـ 0.7 مرة. أما أسهم ((باركليز))، فإنها أقل شعبية عند 0.5 مرة. وتفيد هذه المقاييس بأن أصول كلا المصرفين أقل كثيراً من قيمتها الاسمية. ونادراً ما كان مضاعف ربحية بقرابة 5 أضعاف على هذا القدر من الانخفاض. وتبدو هذه الأسهم رخيصة، لكنّ ثمة أسباباً وراء رخص ثمنها.

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