توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع خبراء أن يتجنّب بنك إنجلترا رفع الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع هذا الأسبوع، فيما ستكون ثاني مرة يبقي فيها البنك على الفائدة بدون تغيير بعد نحو عامين من الارتفاعات المتعاقبة. وذكرت وكالة بي إيه ميديا أنه من المتوقع أن يبقي معدل الأساس، المتعلق بالفائدة التي يدفعها الأشخاص على رهنهم العقاري، عند 5.25 % رغم أن الأسواق ترى أن هناك فرصة لرفعه.
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