توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير

توقع خبراء أن يتجنّب بنك إنجلترا رفع الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع هذا الأسبوع، فيما ستكون ثاني مرة يبقي فيها البنك على الفائدة بدون تغيير بعد نحو عامين من الارتفاعات المتعاقبة. وذكرت وكالة بي إيه ميديا أنه من المتوقع أن يبقي معدل الأساس، المتعلق بالفائدة التي يدفعها الأشخاص على رهنهم العقاري، عند 5.25 % رغم أن الأسواق ترى أن هناك فرصة لرفعه.

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