مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لطيران «إير كايرو» المصرية

استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة ((إير كايرو))، التي بدأت تشغيل رحلاتها المجدولة من وإلى مطار الشارقة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى إغناء شبكة وجهات الطيران لمحاكاة الطلب المتزايد على السفر والشحن الجوي، وتلبية احتياجات المسافرين بكفاءة وجودة عالية.

وستقوم الناقلة المصرية بتسيير 6 رحلات أسبوعياً بطائرات إيرباص A320، بواقع 4 رحلات كل أسبوع من وإلى مطار القاهرة الدولي، أيام الاثنين والخميس والجمعة والأحد، ورحلة أسبوعية يوم السبت من وإلى سوهاج، ورحلة أسبوعية يوم الثلاثاء من وإلى أسيوط.

وتمثّل هذه الوجهات الجديدة إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين، وذلك ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي، الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمركز مميز للنقل الجوي.

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