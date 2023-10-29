إطلاق نظام جديد وذكي لإيداع النفايات في مدينة مصدر

أعلن ((ريكاب))، حل إعادة التدوير الرقمي من ((فيوليا)) والموجَّه للأفراد والأعمال، تعاونه مع مدينة مصدر، المركز الرائد للتطوير العمراني المستدام والابتكار في أبوظبي، بهدف دمج أول نظام ذكي من ريكاب لإيداع النفايات في ممارسات الاستدامة للمدينة.

عادة التدوير

وسيوفر ريكاب كامل محفظته من حلول إعادة التدوير الفريدة، والقائمة على التطبيقات، من خلال آلة ذكية لإيداع أكياس من العبوات والأوعية البلاستيكية والعبوات المعدنية القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى آلة للبيع العكسي، والتي ستُستخدم لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بصورة فورية.

ويأتي الاستخدام الأول لحل إعادة التدوير الرقمي ((ريكاب)) على شكل خدمة مجانية لعملائه الحاليين المستفيدين من خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات، حيث يتيح للمستخدمين تقليل بصمتهم الكربونية من خلال توفير إمكانية إيداع أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير بأنفسهم بدلاً من جمعها من المنازل وأماكن العمل.

تعاون

وقال جيروم فيريسيل، مدير عام ((ريكاب)) في ((فيوليا)) الشرق الأدنى والأوسط: ((نفتخر بالتعاون مع مدينة مصدر، الوجهة الرائدة للتطوير العمراني المستدام في المنطقة، للكشف عن أول آلة ذكية لإيداع النفايات من ((ريكاب))، بما يتماشى مع رؤية فيوليا الاستراتيجية لتوفير حلول رقمية مُجزية ومبتكرة لإعادة التدوير حفاظاً على البيئة، وتستند هذه الشراكة إلى مهمتنا المشتركة لدعم التحول البيئي وتسريع مسيرة الانتقال إلى مستقبل مستدام، ويلتزم حل ريكاب بالاستفادة من خبرة فيوليا الواسعة وسجلها الحافل في مجال التحول البيئي لضمان توفير طريقة إعادة تدوير مريحة ومُجزية للجميع في مدينة مصدر)).

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