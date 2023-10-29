«راكز».. تسهيلات كبيرة للشركات الناشئة

تُعد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) مركزاً تجارياً وصناعياً يدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العالمية البارزة بتوفير تسهيلات كبيرة لتأسيس أعمال في دولة الإمارات، وتوفر ((راكز)) تسهيلات في مجتمع أعمال متعدد الجنسيات يضم أكثر من 18 ألف شركة مزدهرة في أكثر من 50 قطاعاً.

وتدعم ((راكز)) الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية بمتطلبات تأسيس الأعمال من خلال تزويدها بمجموعة من التراخيص والمرافق القابلة للتخصيص، إضافة إلى خدمات دعم متميّزة، مثل تسهيل تأشيرات الإقامة وخدمات القيمة المضافة التي تشمل الحسابات والترجمة وفتح الحسابات المصرفية والتوظيف والمشتريات والتسويق وغيرها الكثير.

وتضم ((راكز)) 6 مناطق مخصصة ومصممة لتناسب جميع متطلبات العمل التي يحتاج إليها العملاء، حيث تعتبر منطقة ((الغيل الصناعية)) بمساحة 28.2 مليون متر مربع الاختيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركات صناعية كبيرة واسعة النطاق، وتتميز بقربها من شبكة الاتحاد للقطارات والطريق الرئيسي السريع، وتعدّ منطقة ((الحمرا الصناعية)) محوراً آخر من المحاور التي تمتلكها ((راكز)) بمساحة 9.1 ملايين متر مربع، لإقامة مشروعات الصناعات الخفيفة والثقيلة على حدٍ سواء.

وتعتبر منطقة ((راكز الأكاديمية)) موطناً للمؤسسات التعليمية الدولية ومقدمي الخدمات المؤهلين، وتم إنشاؤها على مساحة 4 ملايين متر مربع، لاستقطاب ودعم المؤسسات التعليمية ومراكز تقديم الخدمات التعليمية المؤهلة، لتقديم خدمات التعليم والتدريب والتطوير المهني المناسبة لاحتياجات السوق، والتي تستفيد منها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات كلها، وتقدم منطقة ((الحليلة الصناعية)) الخيار المناسب لإقامة الأنشطة التجارية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقيلة، على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وتم تخصيص المنطقة للمستثمرين من أصحاب الصناعات الثقيلة، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية لإنشاء شركاتهم في المنطقة الحرّة، وتتمتع بقربها من الموانئ البحرية.

وتقدم منطقة ((راكز للأعمال)) بيئة أعمال متميّزة تجمع بين الحيوية والتآزر للشركات الإعلامية والمهنيين في مجالهم من ناحية تأسيس الشركات أو توسعة الشركات الإعلامية القائمة والعاملة في إمارة رأس الخيمة، ويكمن الطلب الكبير على مزودي الإعلام الإبداعي في مجالات متنوعة، تشمل الإنتاج الإعلامي والبث الإذاعي والتلفازي وإدارة الفعاليات والرسوم المتحركة والموسيقى والترفيه والنشر كذلك.

وتجمع منطقة ((راكز الإعلامية)) شمل الشركات الإعلامية لبعضها البعض، ما يصنع مجتمعاً شاملاً من مزودي الإعلام ومورديه تزيد فيه فرص التعاون التجاري؛ ما يسهم في تنمية أعمالهم، والاستفادة من المزايا المقدمة للعملاء من خلال سهولة الوصول إلى جميع الشركات على أرض ((راكز))، وفريق الدعم المهني المخصص للمساعدة في عملية التسجيل وتوفير المساندة المتواصلة للأعمال، والباقات المتميزة ذات القيمة المضافة المخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

نمو متواصل

وشهد النصف الأول من العام الجاري انضمام أكثر من 3339 شركة، معززة دورها المحوري في دعم نمو الأعمال وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، حيث سجل الربع الأول انضمام 1839 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها، بنمو 122 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الشركات التجارية بـ 41 % من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الأول، بينما سجلت الشركات الصناعية خلال الفترة نفسها نمواً بـ107 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وسجل الربع الثاني انضمام 1500 شركة جديدة لمجتمع أعمال ((راكز)) بنمو 132 % في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الشركات التجارية نمواً بانضمام 650 شركة من إجمالي الشركات المسجلة في الربع الثاني، إضافة إلى النمو في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الخدمات الذي استقبل 600 شركة، وقطاع التجارة الإلكترونية الذي ضم 170 شركة، وقطاع الإعلام الذي استقطب 100 شركة.

وحققت ((راكز)) قفزة نوعية في معدل تسجيل الشركات القابضة منذ نشأتها بعام 2020، حيث ارتفع العدد الإجمالي بـ 35 %، إلى 329 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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