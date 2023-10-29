Monday, 30 October 2023 03:02 GMT

دبي «جنة المتسوقين» وبين أفضل مدن العالم «سياحياً»

10/29/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف موقع «ذا ترافيل» الكندي المتخصص بالسفر، عن حلول دبي في قائمة أفضل 10 مدن للزيارة والسياحة في العالم.

ووصف الموقع، دبي والتي حلت في المركز السابع بالقائمة، بأنّها «جنة المتسوقين»، مشيراً إلى أنّه يمكن للزائر الحصول على كل ما يريده، سواء كان ذلك من أكبر العلامات التجارية في العالم أو من المتاجر المحلية والإقليمية.

وقال الموقع، إنّ تسمية مدينة ما بأنها «الأفضل» يعتمد على عدد كبير من العوامل، لافتاً إلى أنّ بعض المدن تتفوّق على غيرها بسبب سحرها الأخاذ. وأوضح «ذا ترافيل»، أنّ دبي إحدى أفضل الأماكن للزيارة في العالم للباحثين عن أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير، باعتبارها المكان الذي يتم فيه عرض جميع أشكال الرفاهية.

ووفق موقع «ذا ترافيل» الكندي، فقد احتلت دبي المركز السابع عالمياً في قائمة أفضل المدن للزيارة، متفوّقة على طوكيو ولندن ونيويورك، وبعد كل من سيدني وروما وسيئول وسنغافورة وبرشلونة وباريس على التوالي.

جذب سياحي

وأفاد الموقع، أن دبي توفر مناطق جذب سياحية، مثل برج خليفة، فيما
تشتهر باريس وبرشلونة بالفن والأزياء، وتوفر سنغافورة التسوق وتناول الطعام، بينما تجعل التكنولوجيا سيئول ومأكولاتها الكورية من أفضل الوجهات السياحية، ويجذب تراث روما التاريخي وفنادقها الفاخرة المسافرين، وتجعل الشواطئ والحياة في سيدني المدينة الأفضل للزيارة في استراليا.وأفاد الموقع الكندي، أنّ دبي تمثّل النموذج الأمثل على ما يمكن للبشرية بناؤه.

وذكر «ذا ترافيل»، أنّ دبي ارتقت أعلى سلم الرخاء والرفاهية، ففضلاً عن كونها من أكثر مدن العالم أماناً، فإنّها تعتبر أيضاً إحدى أجمل المدن.

عوامل دبي الجاذبة:

مستوى معيشة أعلى

جودة الهواء النظيف

أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير

جميع أشكال الرفاهية بالكامل

أجمل المدن وأكثرها أماناً

كبرى العلامات التجارية والمتاجر

اقرأ أيضاً:

دبي تبرز نجاحاتها الاستثنائية في السياحة المستدامة دبي وجهة عالمية للاستمتاع بالتجارب الثقافية أسواق دبي.. جواهر في قلب المدينة دبي تحتفظ بلقب الوجهة السياحية الأولى عالمياً ضمن جوائز «تريب أدفايزور» لعام 2023 تجربة فريدة للتعرف على الحياة الفطرية.. «دبي سفاري بارك» تبدأ موسمها الجديد وترحّب بزوارها غداً "تريب دوت كوم غروب": سياح من الصين يتوافدون إلى دبي في الأسبوع الذهبي 11.1 مليون سائح في دبي بنمو 21.7 % "أجمل شتاء" على الأبواب.. 7 وجهات سياحية تنفرد بها الإمارات تقرير أمريكي: انتعاش السياحة في دبي يتواصل دبي ضمن أفخم 5 وجهات للعطلات في العالم «نيويورك تايمز»: شواطىء دبي الليلية.. الأجمل في العالم موقع أمريكي: دبي وجهة للمتقاعدين دبي فنون ونكهات بروح عالمية دبي قبلة الرياضات البحرية والشاطئية «نيوز تراكس» ترصد 15 وجهة عالمية حصرية في دبي دبي باركس آند ريزورتس.. 5 مدن ترفيهية توفر 100 لعبة الذكاء الاصطناعي يرسم في دبي خريطة الإبداع المستقبلية دبي واحة الإعلام وأصحاب المهارات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107325815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث