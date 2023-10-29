دبي «جنة المتسوقين» وبين أفضل مدن العالم «سياحياً»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف موقع «ذا ترافيل» الكندي المتخصص بالسفر، عن حلول دبي في قائمة أفضل 10 مدن للزيارة والسياحة في العالم.
ووصف الموقع، دبي والتي حلت في المركز السابع بالقائمة، بأنّها «جنة المتسوقين»، مشيراً إلى أنّه يمكن للزائر الحصول على كل ما يريده، سواء كان ذلك من أكبر العلامات التجارية في العالم أو من المتاجر المحلية والإقليمية.
وقال الموقع، إنّ تسمية مدينة ما بأنها «الأفضل» يعتمد على عدد كبير من العوامل، لافتاً إلى أنّ بعض المدن تتفوّق على غيرها بسبب سحرها الأخاذ. وأوضح «ذا ترافيل»، أنّ دبي إحدى أفضل الأماكن للزيارة في العالم للباحثين عن أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير، باعتبارها المكان الذي يتم فيه عرض جميع أشكال الرفاهية.
ووفق موقع «ذا ترافيل» الكندي، فقد احتلت دبي المركز السابع عالمياً في قائمة أفضل المدن للزيارة، متفوّقة على طوكيو ولندن ونيويورك، وبعد كل من سيدني وروما وسيئول وسنغافورة وبرشلونة وباريس على التوالي.
جذب سياحي
وأفاد الموقع، أن دبي توفر مناطق جذب سياحية، مثل برج خليفة، فيما
تشتهر باريس وبرشلونة بالفن والأزياء، وتوفر سنغافورة التسوق وتناول الطعام، بينما تجعل التكنولوجيا سيئول ومأكولاتها الكورية من أفضل الوجهات السياحية، ويجذب تراث روما التاريخي وفنادقها الفاخرة المسافرين، وتجعل الشواطئ والحياة في سيدني المدينة الأفضل للزيارة في استراليا.وأفاد الموقع الكندي، أنّ دبي تمثّل النموذج الأمثل على ما يمكن للبشرية بناؤه.
وذكر «ذا ترافيل»، أنّ دبي ارتقت أعلى سلم الرخاء والرفاهية، ففضلاً عن كونها من أكثر مدن العالم أماناً، فإنّها تعتبر أيضاً إحدى أجمل المدن.
عوامل دبي الجاذبة:
مستوى معيشة أعلى
جودة الهواء النظيف
أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير
جميع أشكال الرفاهية بالكامل
أجمل المدن وأكثرها أماناً
كبرى العلامات التجارية والمتاجر
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