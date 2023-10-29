دبي «جنة المتسوقين» وبين أفضل مدن العالم «سياحياً»

كشف موقع «ذا ترافيل» الكندي المتخصص بالسفر، عن حلول دبي في قائمة أفضل 10 مدن للزيارة والسياحة في العالم.

ووصف الموقع، دبي والتي حلت في المركز السابع بالقائمة، بأنّها «جنة المتسوقين»، مشيراً إلى أنّه يمكن للزائر الحصول على كل ما يريده، سواء كان ذلك من أكبر العلامات التجارية في العالم أو من المتاجر المحلية والإقليمية.

وقال الموقع، إنّ تسمية مدينة ما بأنها «الأفضل» يعتمد على عدد كبير من العوامل، لافتاً إلى أنّ بعض المدن تتفوّق على غيرها بسبب سحرها الأخاذ. وأوضح «ذا ترافيل»، أنّ دبي إحدى أفضل الأماكن للزيارة في العالم للباحثين عن أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير، باعتبارها المكان الذي يتم فيه عرض جميع أشكال الرفاهية.

ووفق موقع «ذا ترافيل» الكندي، فقد احتلت دبي المركز السابع عالمياً في قائمة أفضل المدن للزيارة، متفوّقة على طوكيو ولندن ونيويورك، وبعد كل من سيدني وروما وسيئول وسنغافورة وبرشلونة وباريس على التوالي.

جذب سياحي

وأفاد الموقع، أن دبي توفر مناطق جذب سياحية، مثل برج خليفة، فيما

تشتهر باريس وبرشلونة بالفن والأزياء، وتوفر سنغافورة التسوق وتناول الطعام، بينما تجعل التكنولوجيا سيئول ومأكولاتها الكورية من أفضل الوجهات السياحية، ويجذب تراث روما التاريخي وفنادقها الفاخرة المسافرين، وتجعل الشواطئ والحياة في سيدني المدينة الأفضل للزيارة في استراليا.وأفاد الموقع الكندي، أنّ دبي تمثّل النموذج الأمثل على ما يمكن للبشرية بناؤه.



وذكر «ذا ترافيل»، أنّ دبي ارتقت أعلى سلم الرخاء والرفاهية، ففضلاً عن كونها من أكثر مدن العالم أماناً، فإنّها تعتبر أيضاً إحدى أجمل المدن.

عوامل دبي الجاذبة:

مستوى معيشة أعلى

جودة الهواء النظيف

أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير

جميع أشكال الرفاهية بالكامل

أجمل المدن وأكثرها أماناً

كبرى العلامات التجارية والمتاجر

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