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«زد/ ين»: دبي تتصدر إقليمياً والثالثة عالمياً ضمن أفضل المراكز المالية في الخدمات المهنية

10/29/2023 7:25:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت دبي المراكز المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، فيما نالت المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات المهنية، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن الإصدار العاشر من ((مؤشر المراكز المالية العالمية الخضراء))، الصادر أمس عن مؤسسة ((زد/ ين)) البريطانية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وبذلك تُعد دبي ثالث أفضل المراكز المالية عالمياً في الخدمات المهنية التي توفرها للقطاع المالي والعاملين به، حيث لم تتفوق عليها سوى نيويورك الأولى، ولندن الثانية. وفي مؤشر فرعي آخر، وهو ((أسواق رأس المال))، نالت دبي المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً. وكانت صدارة هذا المؤشر الفرعي من نصيب نيويورك أيضاً.

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