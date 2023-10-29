«هانيويل»: تعدد الجنسيات في دبي يعزز إبداعها التقني

أكّد تايلور سميث، نائب الرئيس والمدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة ((هانيويل))، أن تعدد الجنسيات في دبي يعزّز قدرتها على الإبداع والابتكار، لاسيما في مجال التقنية، إذ تحتضن عدداً كبيراً من من الموهوبين في هذا المجال.

وأدلى سميث بتصريحات مؤخراً على هامش مشاركة ((هانيويل)) في فعاليات معرض ((جيتكس جلوبال 2023)).

وقال سميث: ((من أهم المميزات التي تنفرد بها دبي بين بقية المدن الصاعدة بقوة على الخارطة العالمية للتقنية هو تواجد عدد كبير من الموهوبين في التقنية القادمين إليها من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يعزز قدرتها على الإبداع التقني)).

وتطرق سميث إلى التجارة الرقمية، وآفاق نموها في المنطقة، فقال: ((تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل اهتماماً متزايداً على نحو لافت بكلٍ من التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وتسجل المنطقة نمواً لافتاً في التجارة الرقمية يطال كافة المراحل والعمليات التي تمر عبرها، بدءاً من سلاسل الإنتاج والتوريد، مروراً بمراحل التخزين، النقل والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بتوصيل المنتج إلى المستهلك النهائي عند عتبة بيته)).

وأضاف سميث: ((وتساهم ((هانيويل)) بقوة من خلال مكتبها في دبي في تعزيز نمو قطاع التجارة الرقمية بالمنطقة، سواء من خلال تصنيع منتجاتها الخاصة، أو بدعم الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع بالمنطقة بتزويدها بما تحتاجه من تقنيات وحلول ((هانيويل)) المتقدمة.

وتدعم تقنيات وحلول ((هانيويل)) الشركات الأخرى في كافة مراحل عملياتها، سواء في التخزين أو في النقل أو التسليم، وتركز ((هانيويل)) في التجارة الإلكترونية على ثلاثة جوانب، وهي: الأتمتة في التخزين والنقل، تسهيل الاتصال بين مختلف مراحل التجارة باستخدام الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والأجهزة التي تعزز إنتاجية الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية)).

واختتم سميث حديثه بالإشارة إلى مستقبل دبي في التجارة الرقمية، فقال: ((أتوقع أن تحقق دبي نمواً قوياً في التجارة الرقمية لا تقل نسبته عن رقم مكون من خانتين، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من جانب الشركات العالمية المتخصصة في التقنية على التواجد بقوة في دبي)).

ويواصل سوق التجارة الإلكترونية مسيرة ازدهاره، مدفوعاً بالالتزام الثابت بتلبية متطلبات الراحة والسلاسة، وبدورها أدت احتياجات المستهلكين هذه إلى زيادة الحاجة إلى أدوات متطورة ورؤى معمقة للتعامل بفعالية مع النمو المتسارع للمهام، وضمان سير العمل عبر قطاعات مختلفة ذات الصلة.

ويشير تقرير حديث، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع بشكل مذهل العام الماضي، إذ بلغ 37 مليار دولار من حيث الحجم، مسجلاً معدل نمو من خانتين مقارنة بالعام 2021، إضافة إلى معدل نمو سنوي مركب، بلغ 32 % من عام 2018 إلى 2022. وتمتلك ((هانيويل)) خبرة كبيرة في المنطقة، تمتد لأكثر من 60 عاماً، إذ تعمل على توفير قيمة مضافة إلى العملاء، ودعم أجندة التنمية الوطنية.

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