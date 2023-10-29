الإمارات قبلة العالم في نوفمبر.. فعاليات ترسم المستقبل في مختلف القطاعات

تتحول الإمارات خلال نوفمبر المقبل، إلى الوجهة العالمية الأولى للأحداث والفعاليات، عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. وتتنوع الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

((COP28))

وتستضيف الإمارات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبليْن.

وتتطلع دولة الإمارات، إلى استقبال العالم في المؤتمر، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة، تحقق التقدم، وترفع سقف الطموح المناخي، من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

وتستضيف أبوظبي قمة عالمية، يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم، يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.

قمة استدامة

وتستعد ((فوربس الشرق الأوسط)) لإطلاق ((قمة قادة الاستدامة 2023))، التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة، بين 1 و3 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت شعار ((تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة)). وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

تعزيز مكانة

وتستضيف أبوظبي ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة. كما تنطلق أعمال الدورة الثانية من ((أسبوع أبوظبي المالي))، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.

فن أبوظبي

وتنطلق في 22 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي، التي تقام في منارة السعديات، بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

وأعلن ((فن أبوظبي))، عن اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي 59 في بينالي فينيسيا العام الماضي، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.

الكونغرس العالمي للإعلام

وتنعقد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة ((أدنيك))، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات ((وام))، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويتيكس والاقتصاد الأخضر

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس))، ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض، منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويوفّر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار، والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية.

كما تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 28 و29 نوفمبر 2023، في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا.

قمة المعرفة

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن انطلاق النسخة الثامنة من ((قمَّة المعرفة))، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 21 و22 نوفمبر، فيما سيكون يوم 23 عن بعد. وتتمحور القمة التي تنعقد تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة)) حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة.

معرض دبي للطيران

وتستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران نوفمبر المقبل، بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً، لا سيما مع انتهاء تداعيات جائحة ((كورونا))، وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم، وانتعاش السياحة الدولية مجدداً. ويقام المعرض في مطار دبي ورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر، بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية، واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلاً عن تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تقنيات الفضاء، وجهود التوطين في القطاع، من خلال حملة ((اصنع في الإمارات))، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

الشارقة الدولي للكتاب

وتنطلق مطلع نوفمبر، فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة. ويشارك في المعرض ناشرون وعارضون من 108 دول، ويقدم 1.5 مليون عنوان، في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب. وتشهد هذه الدورة تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، وتستهدف كل الأعمار.

كما تستضيف جامعة الشارقة، فعاليات ((المؤتمر العربي الرابع عشر في علوم الفضاء والفلك))، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، الذي ينظمه الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بالتعاون مع الجامعة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز