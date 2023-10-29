70 % حصة الأحواض الجافة العالمية من صيانة السفن في المنطقة

أكد الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، أن الشركة تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 - 70 % من إجمالي سوق خدمات صيانة وإصلاح السفن على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة العالمية للأحواض الجافة نجحت في إنجاز أكثر 150 مشروعاً منذ بداية هذا العام، شملت إصلاح السفن وصيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى إصلاح منصّات الحفر والرافعات، وإعادة تفعيلها وإطالة عمرها التشغيلي.

وقال رادو أنتولوفيتش، في تصريحات خاصة لـ ((البيان الاقتصادي))، إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها العالمية في قطاع صيانة السفن وإصلاحها، وأعمال الإنشاء والتصنيع، وقدمت مزيجاً من العوامل التي تسهم في ترسيخ مكانتها الدولية على مستوى القطاع، من ضمنها النهج المتعدّد الذي تتبعه دبي في خدمات صناعة السفن وإصلاحها وصيانتها. كما أن الالتزام بالجودة وفعالية التكلفة والاستدامة والابتكار، جعلت من مدينة دبي مركزاً ذا قوة بحرية، تجذب الشركات والمشاريع من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنتولوفيتش أن الأحواض الجافة العالمية نجحت على مدار 4 عقود، في تسليم أكثر من 20 ألف مشروع، حيث يعمل في الشركة نحو 11 ألف شخص من المهنيين ذوي المهارات العالية والخبرة على تعزيز القدرات في المنطقة، بالإضافة إلى حوالي 4000 موظف لدى المقاولين المتعاقدين في المنطقة.

وقال إن موقع الأحواض الجافة العالمية في دبي، يتيح تنفيذ مشاريع مُعقدة ومتعدّدة الاستخدامات، ويجعل الشركة وجهة مفضلة للمشاريع الرائدة في القطاع البحري، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي لرفع سطح يبلغ وزنه 10 آلاف طن إلى ارتفاع قياسي يبلغ 52 متراً، حيث تم تصميم منشأة التحميل الخاصة بالشركة للتعامل مع الأحمال التي تتجاوز 21 ألف طن، باستخدام ناقلات وحدات ذاتية الدفع والانزلاق.

وأضاف أن وجود ممثلي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى والشركات المتخصصة في دبي والمنطقة المجاورة، يحدّ من التكاليف بالنسبة لأصحاب السفن، ويختصر أوقات الإنجاز، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتطورة، الأمر الذي يجعل من تنفيذ المشاريع عملية سلسة وفعّالة.

مشاريع

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إنه منذ بداية العام الجاري، تم تسليم مشروعين بارزين ضمن فئة تحويل السفن، وهما مشروع تحويل وحدة عائمة للتخزين والتفريغ في ((بارغو))، الذي اشتمل على تحويل الناقلة ((أفراماكس)) إلى سفينة عائمة للتخزين والتفريغ، أما المشروع الثاني، يتمثل في إعادة توزيع سفينة ((فيرينزي)) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، بهدف ضمان استمرارها في الخدمة بدون انقطاع على مدى العقدين المقبلين، لإنجاز عملياتها البحرية.

وأضاف أنتولوفيتش أن الأحواض الجافة العالمية أنجزت كذلك مشروعين ضمن فئة التصنيع البحري وبناء السفن الجديدة، وهما عوامة ((أورويل)) النموذجية ذاتية الدفع، التي يبلغ قطرها 16.5 متراً، وارتفاعها 10.6 أمتار، وعوامة ((سوبزا))، التي يبلغ قطرها 15.8 متراً وارتفاعها 14 متراً.

وأوضح أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شاركت الأحواض الجافة العالمية بنشاط في عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات، ونفذت ضمن فئة تصليح السفن وصيانتها وتحديثها، وإصلاح منصّات الحفر والرافعات بمعدل سنوي يصل إلى أكثر 300 مشروع، وبالنسبة لمشاريع التحويل وإعادة التجهيز وإطالة العمر التشغيلي، أنجزت الأحواض الجافة العالمية 20 مشروعاً بارزاً خلال آخر 5 سنوات، وفي قطاع التصنيع البحري وبناء السفن الجديدة، أنجزت الشركة 18 مشروعاً على مدى السنوات الخمس الماضية. وشملت هذه المشاريع بناء مرافق وهياكل جديدة، ساهمت بتوسعة قطاع الخدمات البحرية.

مبادرات

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش إن الأحواض الجافة العالمية، أطلقت هذا العام سلسلة من المبادرات، من ضمنها إطلاق استراتيجية ((صفر أضرار))، واستراتيجية المسؤولية البيئية، وبرامج وحملات حوافز الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى تكثيف الدورات والبرامج التدريبية على اختلاف أنواعها وتخصصاتها، كما تعمل الأحواض الجافة العالمية على تعزيز التنوع والشمولية، من خلال المنتديات واللجان والبرامج المختلفة، التي تهدف إلى التمكين والرفاهية والتوجيه وتنمية المهارات القيادية. أما في ما يتعلق بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، تتعاون الأحواض الجافة العالمية مع منظمات عديدة، مثل جمعية دبي الخيرية، وتشارك في حملات مثل ((حملة نداء الطفل))، و((جسور العطاء))، لتجسيد التزامها بإحداث تأثير إيجابي مفيد في المجتمع.

تنوع

وأضاف أنتولوفيتش أن التزام دبي بدعم المعايير الأكثر صرامة في الأعمال التجارية، يضمن أداءً مرناً وسمعة موثوقة، مشيراً إلى أن الأحواض الجافة العالمية تميزت على مستوى القطاع البحري، من خلال توفير مرافق وخدمات عالمية المستوى، تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات البحرية، حيث تشتمل بنيتها التحتية البحرية على أربعة أرصفة، ومرفق رفع مائي، ومساحة كبيرة للرصيف البحري، ما يضمن المرونة في استيعاب السفن والمشاريع، حتى في إطار الجداول الزمنية الضيقة.

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