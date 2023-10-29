بنوك عالمية لـ« البيان »: دبي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة في 2024

توقعت مجموعة من البنوك العالمية آفاقاً اقتصادية واعدة وإيجابية لأداء اقتصاد دبي في سنة 2024، على الرغم من العديد من المخاوف والاضطرابات التي تهدد الاقتصاد العالمي، كالأحداث الجيوسياسية الجارية وأخطار الركود الاقتصادي وآثارها المباشرة في أسعار النفط، فضلاً عن محاولات السيطرة على التضخم والآثار المالية المرتبطة به.

وأكدت البنوك أن الآفاق الاقتصادية المتفائلة لدبي في العام المقبل، جاءت مدفوعة بعدة عوامل رئيسة تتمثل في: الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق بيئة موائمة لنمو الثروات وخلق الوظائف الجديدة، وأسعار الطاقة المواتية وأداء القطاع السياحي القوي، وانضمام الإمارات إلى العديد من المبادرات العالمية، والميزة الجغرافية بين الشرق والغرب والمرونة الاقتصادية ما يعطي الإمارة درجة من الثبات في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضافت البنوك ((التحرير المستمر لقوانين الإقامة والهجرة، وسمعة دبي في مجال التطوير العقاري الفاخر والمبتكر يجعلانها جذابة بشكل خاص للمستثمرين المحليين والدوليين، وقدرتها على جذب الأفراد الأثرياء وذوي الثروات العالية، والتضخم ما زال تحت السيطرة والدين العام منخفض، والفرص الاستثمارية الكبيرة في عدة قطاعات اقتصادية)).

توقعات متفائلة

وقالت رشا بدوي الرئيس التنفيذي الإمارات - بنك باركليز، ((تسير المنطقة على مسار نمو مذهل، الذي يبدو أنه سيستمر حتى سنة 2024، وإضافة إلى النمو السريع في الإمارات، تشهد المنطقة نمواً مطرداً في الأسواق الرئيسة ومن ذلك السعودية وما حولها)).

وأضافت بدوي ((ومما لا شك فيه أن دبي رسخت مكانتها واحداً من المراكز المالية والتجارية العالمية الرائدة، ومن المؤكد أنها ستستمر في جذب المستثمرين)).

وتابعت ((لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 10 % في سنة 2022 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار، وهو ما يخلق بالطبع بيئة لنمو الثروات ووظائف إضافية)).

وقالت بدوي ((ومن الناحية الجيوسياسية، أصبحت المنطقة أكثر استقراراً وتؤدي دوراً رئيساً محايداً على مستوى العالم، ولكن يجب أن نظل مدركين الأخطار المرتبطة بالجغرافيا السياسية)).

وذكرت ((فبعد جائحة كوفد - 19، شهدنا ارتفاع أسعار الطاقة، ومجموعة من السياسات الحكومية الداعمة للأعمال التجارية والمستثمرين، وانتعاش السياحة، ما ساعد جميعها منطقة الخليج، ودبي بالأخص، على التفوق في الأداء على العديد من نظرائها العالميين)).

وأفادت بدوي بأن الإمارات تستثمر بشكل كبير في تحول الطاقة، عبر الطاقة الشمسية والنووية وخفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن إنشاء نظام بيئي للأعمال يشجع الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتطورة ومجموعة واسعة من الفوائد التجارية.

وأكدت أن هذا مناخ ملائم للنمو، وسوف يساعد بالتأكيد على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول سنة 2033.

وأشارت بدوي إلى أنها متفائلة لدبي في سنة 2024 بشرط أن نبقى في بيئة جيوسياسية مستقرة، إضافةً إلى ألّا يدخل العالم ركوداً عميقاً إذ سيؤثر في أسعار النفط، ومن الجدير بالذكر أننا لا نتوقع حدوث ركود عالمي عميق في سنة 2024، بل نتوقع نمواً عالمياً بنسبة 2.4 %.

مرونة دبي الاقتصادية

بدورها، قالت عائشة عباس، المديرة التنفيذية رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في ستاندرد تشارترد، الإمارات، ((نرى أن التوقعات الاقتصادية لدبي في سنة 2024 واعدة بشكل ملحوظ، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، إذ تتجلى مرونة دبي الاقتصادية بشكل أكبر في موقعها الاستراتيجي مركزاً عالمياً للتجارة والسفر، وتوفر هذه الميزة الجغرافية لدبي درجة من الثبات في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يعزز سمعتها لاعباً موثوقاً به ومستقراً في الساحة العالمية)).

وأضافت عباس ((تسهم عدة عوامل في توقعات النمو الإيجابية، وأهمها أنه من المتوقع أن يؤدي التحرير المستمر لقوانين الإقامة والهجرة إلى تحفيز الطلب المحلي والنمو السكاني، الأمر الذي سيكون له تأثير مضاعف إيجابي عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وخاصة مع انخفاض مستويات التضخم، ومن المتوقع أن يكون القطاع العقاري المستفيد الرئيس، إذ إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي غالباً ما تترجم إلى ارتفاع الطلب على الإسكان والعقارات، إن سمعة دبي في مجال التطوير العقاري الفاخر والمبتكر تجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين المحليين والدوليين)).

وأشارت عباس إلى أن إحدى نقاط القوة الرئيسة التي تتمتع بها دبي تكمن في قدرتها على جذب الأفراد الأثرياء وذوي الثروات العالية، إذ إن بيئة الإمارة الصديقة للضرائب، وعروض نمط الحياة، والمرافق ذات المستوى العالمي تجعل منها وجهة جذابة لأولئك الذين يتطلعون إلى تأسيس وجود لهم في المنطقة، ويؤدي هؤلاء الأفراد دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي عبر استثماراتهم ونفقاتهم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في سنة 2024، حتى وسط حالة عدم اليقين العالمية.

وتوقعت عباس أن تحافظ السياحة على أدائها القوي في سنة 2024، إذ إن قدرة دبي على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة والقيمة المضافة التي تقدمها تجعلها خياراً رئيساً للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة وفاخرة، وتدعم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية السياحية ومناطق الجذب السياحي إمكان استمرار الانتعاش القوي في قطاع السياحة في العام المقبل.

فرص استثمارية كبيرة

إلى ذلك، قال أرنود لوكليرك، المدير العام للمجموعة، بنك لومبارد أودييه السويسري ((لدينا تفاؤل حقيقي في شأن دبي والإمارات بوجه عام، ولقد كان العام الماضي ممتازاً، إذ بلغت نسبة نمو مجمل الناتج المحلي نحو 8 %، وعلى الرغم من أننا لا نتوقع أن يستمر النمو على هذا المستوى في هذا العام الحالي أو العام الذي يليه، فإن الأمور تسير بشكل جيد في الإمارات)).

وأضاف لوكليرك ((توجد فوائض في الحسابات، والتضخم ما زال تحت السيطرة والدين العام منخفض، وإذا ما أخذت هذه المعايير في الاحتساب، فلن تجد هناك الكثير من البلدان تتمتع بهذا الوضع المالي الجيد، كما تؤثر أسعار النفط أيضاً بشكل إيجابي في المنطقة ومن بينها الإمارات، ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة تؤثر في بعض الأعمال، وخاصة في ما يخص خدمة الديون، وقد شهدت العقارات تباطؤاً طفيفاً بسبب ارتفاع الأسعار، فأصبح الناس أكثر تردداً في شراء العقارات ولكن ذلك لا يشكّل مصدر قلق كبير)).

وأشار لوكليرك إلى أن اقتصاد دبي يقوم على السياحة ونمو القطاع المالي، وإضافة إلى ذلك، فإن التحول نحو الاستدامة والتقنيات الجديدة، مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر وحلول التنقل الذكي والزراعة العمودية، يوفر أيضاً فرصاً استثمارية كبيرة وهي الجوانب التي ننظر إليها من كثب، ونحن مؤمنون بالاستدامة ونعتقد بأن الإمارات قادرة على تحقيق الريادة في هذه القطاعات.

وعن تأثير انضمام الإمارات لعدد من المبادرات العالمية مثل مجموعة بريكس وطريق الحرير والممر الاقتصادي لمجموعة العشرين، قال لوكليرك ((تبرز هذه الخطوات تحولاً نحو ترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارات، وفي حين شهدت بعض الدول نتائج مختلفة في ما يخص مبادرات مثل طريق الحرير، إلا أن النفوذ الاقتصادي للصين والدور الذي تؤديه الإمارات محوراً مؤثراً في المشهد العالمي المتغير، يعدان أمراً واضحاً، وتلك بلا شك تغييرات تاريخية تحدث أمام عيوننا، ويشهدها الجيل الحالي)).

وأضاف لوكليرك ((يعد انضمام الإمارات لمجموعة بريكس وطريق الحرير خطوة في الاتجاه الصحيح، فهناك طريقان مهمان، أحدهما عبر الشرق الأوسط والآخر عبر آسيا الوسطى وصولاً إلى أوروبا، وقد حقق طريق الحرير بعض النجاحات، إلا أنه واجه في الوقت ذاته عدداً من التحديات، ولكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إن لم تكن الأكبر وفقاً لبعض المعايير، كما أن الهند تنمو بشكل ملحوظ)).

وذكر لوكليرك أن الإمارات تعد محوراً طبيعياً، أكثر من مجرد كونها مركزاً تجارياً، وهو أمر مثير للإعجاب، فنحن نشهد اليوم التاريخ يُكتب أمام عيوننا، والإمارات لديها فرصة جيدة، بالنظر إلى طموحاتها وتطلعاتها.

أبرز عوامل نمو اقتصاد دبي:

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

خلق بيئة موائمة لنمو الثروات

خلق الوظائف الجديدة

أداء القطاع السياحي القوي

الميزة الجغرافية بين الشرق والغرب

المرونة الاقتصادية

تسهيلات قوانين الإقامة

سمعة التطوير العقاري

الفرص الاستثمارية الكبيرة

المرافق ذات المستوى العالمي

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