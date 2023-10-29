الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريين

أكد جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية العالمية ((جيه إل إل)) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دبي وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين والمطورين.

وفي تصريحات لـ((البيان))، أشار ألان إلى أن سوق العقارات في دبي تتسم بنظرة إيجابية، فتسارع المدينة الخطى نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً يضطلع فيه القطاع العقاري بدوري حيوي، مدفوعةً بخطة دبي الحضرية 2040 التي تشمل تعزيز حصة أنشطة الضيافة والسياحة والتعليم ومنشآت الرعاية الصحية من الأراضي، ولفت إلى أن دبي تسعى لاحتضان 7.8 ملايين نسمة بحلول سنة 2040، بزيادة تفوق ضعف عدد سكانها الحالي البالغ 3.3 ملايين نسمة، ولا شك في أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة سيتطلب إبرام شراكات بين أبرز أصحاب المصلحة في السوق العقارية من القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.

قفزات نوعية

وأوضح ألان أن دبي تستقطب بسمعتها مدينة عالمية طيفاً واسعاً من المستثمرين والمقيمين فموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وسياساتها الحاضنة للأعمال، وتنوعها الثقافي، تجعلها وجهة جذابة للاستقرار والاستثمار، وتقدم سوق دبي العقارية فرصاً استثمارية مختلفة، ومنها العقارات التجارية، والوحدات السكنية، وأصول الضيافة، ولا تقتصر هذه الفرص على الارتقاء برأس المال فحسب، وإنما أيضاً تشمل عوائد التأجير الجذابة التي تستقطب المستثمرين المحليين والعالميين على حدٍ سواء.

وفي ما يخص المشروعات المستقبلية، تحقق دبي قفزات نوعية نحو التنمية المستدامة عبر مبادرات ترتكز على ممارسات التشييد المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على البيئة. وينسجم هذا مع التوجهات العالمية، ويسهم في ترسيخ دبي مدينة تنتهج عقلية تقدمية وتلتزم بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتابع قائلاً: ((لطالما استمدت سوق الوحدات السكنية زخمها من المستثمرين وفئة المنازل الفاخرة. وعقب تدابير الإغلاق التي فرضتها الجائحة، تنامى إقبال المستثمرين على العقارات القائمة التي كان يُنظر إليها أنها استثمار آمن، وكانت السوق مدفوعة بالطلب على الوحدات السكنية الأكبر حجماً ولا سيما الفلل ومنازل تاون هاوس في المجتمعات التي تحظى بصيانة جيدة. ومع تحسن أوضاع السوق، استعاد المطورون العقاريون الثقة لإطلاق مشروعات جديدة في الخريطة مع تحول تفضيلات المستثمرين نحو هذه الفئة ابتداءً من منتصف سنة 2022)).

وأشار إلى أن مبيعات الوحدات السكنية في الخريطة في دبي اليوم تحافظ على زخمها مدعومةً بتنامي ثقة المستثمرين والإقبال القوي على المشروعات التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة. وبحسب بيانات منصة دبي بالس الرقمية، زادت مبيعات الوحدات السكنية في الخريطة في دبي بـ38 % من ناحية القيمة وبـ30 % من ناحية العدد في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تسجيل 57 % منها ضمن فئة الوحدات التي يتراوح سعرها بين 500,000 درهم ومليوني درهم، مع تركيز المستثمرين في الأساس على وحدات الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ومدينة محمد بن راشد.

وأوضح أن مكانة سوق دبي العقارية تعزى إلى استقرارها الاقتصادي، وجاذبيتها العالمية، وفرصها الاستثمارية المتنوعة، والتزامها التنمية المستدامة؛ إذ تسهم هذه العوامل في تكوين نظرة مستقبلية إيجابية عن السوق كما تؤكد تمتع الإمارة بمكانة متميزة تتيح لها مواصلة استقطاب المستثمرين ودفع عجلة النمو في قادم السنوات.

بيئة مواتية

يعزى نمو القطاع العقاري في دبي بشكل رئيس إلى الجاذبية التي تتمتع بها الإمارة بحسب ألان الذي أضاف: تواصل دبي سعيها لتنويع اقتصادها عبر الاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والقطاعات غير النفطية الأخرى. ولم تقتصر مساعي التنويع هذه على دفع العجلة الاقتصادية، وإنما تعدتها إلى التأثير إيجاباً في السكان وفرص التوظيف، ثم تعزيز الطلب على العقارات الفاخرة.

وتستقطب دبي كونها وجهة عالمية طيفاً واسعاً من السكان والمقيمين الباحثين عن فرص العمل والحياة الراقية والبيئة الحاضنة للأعمال، ويتطلب هذا النمو السكاني زيادة في المساحات السكنية والتجارية، ما يخلق الحاجة إلى مشروعات التطوير العقاري، وخاصة أن مكانة الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً وبيئتها الاستثمارية المواتية تستقطب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويسهم المستثمرون الأجانب الذين تجذبهم المزايا الضريبية والمناطق الحرة وسهولة مزاولة الأعمال، في نمو القطاع العقاري عبر الاستثمار في مختلف الفئات العقارية، مثل الوحدات السكنية والتجارية وعقارات الضيافة، فيما يؤدي النمو الذي شهده قطاع الضيافة إلى تنامي شعبية الإمارة وجهة سياحية، فانعكس الطلب على الفنادق والمنتجعات والشقق المخدمة ومنازل العطلة عبر زيادة الاستثمار ومشروعات التطوير في هذه الفئات، ما أسهم بدوره في حفز الطلب على الأصول العقارية لقطاع الضيافة.

نشاط قوي

وعن تقييم واقع العرض والطلب في سوق العقارات بدبي قال ألان: تشهد سوق العقارات في دبي حركة عرض وطلب قوية في مختلف القطاعات، حيث تشهد سوق المساحات المكتبية طلباً قوياً من قبل طيف متنوع من المستأجرين في مختلف الفئات، بالتزامن مع بحث المستأجرين عن مساحات مكتبية عالية الجودة تولي الاستدامة ورفاهية الموظفين أهمية قصوى، إلا أن محدودية توافر هذه المساحات وتنامي معدلات الإيجارات يحذوان بالمستأجرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم عند البحث عن مساحات مكتبية جديدة. ومن المتوقع أن يحافظ الطلب على المساحات المكتبية من الفئة ((أ)) على زخمه في الفترة المقبلة، مع نية المستأجرين ترقية مساحاتهم وتعزيز رفاهية الموظفين.

ولفت إلى أنه في سوق الوحدات السكنية، من المقرر تسليم 13 ألف وحدة سكنية إضافية في دبي بحلول نهاية العام، تلبيةً للطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة عالية الجودة ضمن المجتمعات متعددة الاستخدامات، ويواصل قطاع الوحدات السكنية تحقيق نشاط قوي في مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية في الخريطة، فيما شهد قطاع المكاتب زيادة في الطلب على المكاتب المرنة في الجائحة مع نمو العمل من بُعد والعمل من المنزل.

ووفقاً لاستطلاع مستقبل العمل، يتفق 77% من قادة العقارات التجارية على أن توفير خياري العمل من بُعد أو العمل المختلط سيكون أمراً بالغ الأهمية لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها، بينما يمثل الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة أولوية أكبر من توسيع الوجود الإجمالي.

وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، أوضح ألان أن فترة الجائحة شهدت تحولاً كبيراً في الطلب على الفلل ومنازل تاون هاوس مع تفضيل المستثمرين والباحثين عن منازل الوحدات السكنية الأكبر حجماً في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات، أما في قطاع منافذ التجزئة، فقد استدرك مالكو المراكز التجارية التغير الحاصل في عادات إنفاق المستهلكين وتفضيلاتهم، فدفع الطلب على التجارب المبتكرة الجديدة مديري هذه المراكز إلى البحث عن مفاهيم جديدة وفريدة من نوعها. وعلى صعيد قطاع الضيافة، استغلت دبي مكانتها واحدة من أولى الوجهات التي تعاود فتح أبوابها بعد الجائحة لتتمكن من اغتنام الطلب المحلي والعالمي، ولا سيما على الفنادق والمنتجعات الفاخرة.

التركيز على الجودة

وعن أبرز التغيرات التي تشهدها المشروعات العقارية الجديدة في دبي قال ألان: نجح المطورون العقاريون في تحديث عروض منتجاتهم في السنوات الخمس أو الست الماضية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى التغير في نظرة المستثمرين والطلب فضلاً عن تنامي التركيز على الجودة في المشروعات الجديدة، إذ يركز المطورون على الجمع بين المواد ذات الجودة العالية وعناصر التصميم الحديث وتقنيات التشييد المتقدمة بغية ضمان الديمومة والنواحي الجمالية.

وعلاوةً على ذلك، شهد مفهوم المساحات تحولاً ملحوظاً بالتزامن مع التركيز على التصميمات المرنة ذات الكفاءة، وتشمل عروض المطورين باقة متنوعة المساحات والتصميمات من الوحدات السكنية لتلبية مختلف التفضيلات وأساليب الحياة.

وثمة توجه متزايد نحو التصميمات المفتوحة، وحلول التخزين الذكية، والمساحات متعددة الاستخدامات التي تعزز الراحة وقابلية الاستخدام، وشهدنا تقديم المطورين أنواعاً جديدة من المنتجات مثل منازل تاون هاوس الطابقية ومنازل تاون هاوس المصغرة، والتي تتألف عادةً من غرفتي نوم مقارنةً بنظيراتها التقليدية التي تضم ما بين 3 و5 غرف نوم، كما يعكف المطورون على تقديم مجتمعات عالية الجودة تتمحور في نموذج ((العمل والترفيه والمعيشة))، وتتيح هذه المشروعات وصول السكان إلى باقة متنوعة من المرافق، ومنها منشآت الاستجمام والترفيه والتعليم والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الاستدامة حازت أهمية كبيرة مع تنامي مساعي المطورين للجمع بين المزايا ذات الكفاءة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومبادئ التصميم المستدام بغية الحد من التأثيرات البيئية؛ إذ تركز المشروعات على المساحات الخضراء، وأنظمة إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، ومواد البناء الصديقة للبيئة بما ينسجم مع أهداف الاستدامة العالمية.

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