Monday, 30 October 2023 03:01 GMT

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

10/29/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وأضاف حزب الله أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب الخيام على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد الحزب في بيان بأن مقاتليه استهدفوا بعد ظهر الأحد طائرة "مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية".

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسؤوليته عن شن المزيد من الهجمات على ما وصفها بأهداف لحزب الله يوم الأحد.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة

حشود غاضبة تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107325807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث