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نابولي يعدل تأخره ويفرض التعادل على ميلان في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

10/29/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أضاع ميلان فوزا ثمينا كان في متناوله أمام مضيفه نابولي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر، ليتعادل معه 2 / 2، الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (دييجو مارادونا) بتقدم ميلان بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31 على الترتيب.

وانتفض نابولي خلال الشوط الثاني، الذي نجح خلاله في إدراك التعادل، بعدما أحرز هدفين سجلهما ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز وانتزاع النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وبقي ميلان، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام يوفنتوس في المرحلة الماضية، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف جاره اللدود إنتر، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، أصبح في رصيد نابولي، الذي توج باللقب في الموسم الماضي، 18 نقطة في المركز الرابع، ليواصل بذلك نزيف النقاط الذي يعاني منه منذ انطلاق الموسم الحالي، ويبتعد خطوة جديدة عن دائرة المنافسة على الصدارة.

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