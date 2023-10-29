أتلتيكو مدريد يفوز على ألافيس بثنائية ويقفز للمركز الثالث بالدوري الإسباني

قفز فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 والأولى من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق أندير جيفارا.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام برشلونة، فيما توقف رصيد ألافيس عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

وأصبح هذا الانتصار هو الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

فيما أصبحت هذه الهزيمة هي السادسة لألافيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث.

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