داغستان تعلن سقوط 20 جريحاً إثر اقتحام محتجين مطار محج قلعة

أعلنت جمهورية داغستان الروسية الأحد سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية".

حشود غاضبة تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة

إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز