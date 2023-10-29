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داغستان تعلن سقوط 20 جريحاً إثر اقتحام محتجين مطار محج قلعة

10/29/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمهورية داغستان الروسية الأحد سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية".

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