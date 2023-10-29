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الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس في غزة

10/29/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، يوم الأحد، أن عدد المحتجزين في غزة يبلغ 239 شخصا.

وفي مؤتمر صحافي ،وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة".

وكان هغاري قد دعا سكان غزة لإخلاء شمال القطاع قبيل عملية عسكرية وشيكة، مؤكدا ان هدفها القضاء على حماس.

كما أكد السبت دخول قواتِه شمال غزة وتوسيع العمليات البرية في القطاع خلال الليل.

كما أشار في وقت سابق إلى نجاح استهداف قيادات من حماس متورطة في هجمات 7 أكتوبر.

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