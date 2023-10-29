إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو



استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للتعبير عن غضبها حيال قرار موسكو استقبال ممثلين من حركة "حماس"، التي شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من

أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة أوضحت للسفير الروسي أناتولي فيكتوروف أن إسرائيل ترى أن "عدم صدور إدانة واضحة لا لبس فيها لمنظمة حماس الإرهابية من جانب موسكو" أمر خطير.

وقال المتحدث إن استقبال ممثلي حماس كضيوف وجه "رسالة بشرعية الإرهاب ضد الإسرائيليين".

والتقى دبلوماسيون من وزارة الخارجية الروسية بممثلين من حركة حماس في موسكو الخميس الماضي. ووفقا للخارجية الروسية، تم بحث الإفراج عن رهائن أجانب تم اختطافهم من إسرائيل من جانب مقاتلي حماس ومحتجزين في غزة.

وهناك رعايا روس من بين الرهائن الـ 230 المحتجزين لدى حماس. ووفقا للوزارة الروسية، تم أيضا بحث إجلاء مواطنين روس وأجانب آخرين من قطاع غزة.

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