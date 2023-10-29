كاف الإنسانية تطلق ((معرض كشكات لأجل غزة)) لمساندة أهلنا في غزة والتخفيف من آلامهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تسعى‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضيتهم‭ ‬العادلة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبرع‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬المنتجة،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬المعرض‭ ‬منصة‭ ‬للتسوق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ويتيح‭ ‬كذلك‭ ‬فرصة‭ ‬التسوق‭ ‬الشخصي‭ ‬للجمهور‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬المنتجات‭ ‬والاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬ينطلق‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ويمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬الحضور‭ ‬للتسوق‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجودر‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬المحرق‭.‬

يعتبر‭ ‬معرض‭ ‬كشكات‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬روح‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وتشجيعها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والابتكار‭.‬

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