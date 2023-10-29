كاف الإنسانية تطلق ((معرض كشكات لأجل غزة)) لمساندة أهلنا في غزة والتخفيف من آلامهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون مع الحملة الوطنية لإغاثة غزة، وتحت رعاية كريمة من إيناس بنت محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، وبرعاية شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك)، أطلقت كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح مبادرتها الإنسانية لدعم أهلنا في غزة «معرض كشكات لأجل غزة»، الذي يهدف إلى تقديم الدعم وتخفيف الآلام والمعاناة التي يعاني منها أهلنا في غزة، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز فرص الاستقرار لديهم.
تسعى كاف الإنسانية من خلال هذا المعرض إلى تعزيز الوقوف بجانب المتضررين في غزة وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة ولا سيما تقديم الدعم المادي من خلال التبرع لهم مع كل عملية شراء تتم في المعرض، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الأسر البحرينية المنتجة، حيث يوفر المعرض منصة للتسوق الإلكتروني ويتيح كذلك فرصة التسوق الشخصي للجمهور الذي يرغب في تجربة المنتجات والاطلاع عليها على أرض الواقع. ينطلق المعرض في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2023، ويمكن للجمهور الحضور للتسوق الشخصي في قاعة عبدالرحمن الجودر بجمعية الإصلاح في المحرق.
يعتبر معرض كشكات خطوة مهمة لدعم الأسر المنتجة في البحرين حيث يعزز روح ريادة الأعمال والإنتاج المحلي، التي تحظى بدعم واسع من الجمهور البحريني من خلال المشاركة في هذا المعرض لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على العمل والابتكار.
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