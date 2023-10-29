الأكاديمية الملكية للشرطة تنظم يوم التهيئة للطلاب المقبولين في برامج الدراسات العليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للتعليمات‭ ‬السديدة‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والطاقات‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬سيحصل‭ ‬عليها‭ ‬الدارسون‭ ‬سيمنحها‭ ‬لهم‭ ‬المجتمع‭ ‬بتميزهم‭ ‬وعطائهم‭ ‬وإنجازاتهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬القبول‭ ‬قد‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬الكفاءة‭ ‬المهارية‭ ‬للمتقدمين‭ ‬كشرط‭ ‬للالتحاق‭ ‬للدراسة‭ ‬بهذه‭ ‬البرامج،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تعميق‭ ‬مدارك‭ ‬الدارسين‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬المناهج‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬نظما‭ ‬تعليمية‭ ‬ابتكارية‭ ‬تواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل،‭ ‬ودراسات‭ ‬ميدانية‭ ‬وتجريبية‭ ‬تواجه‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭.‬

وأضاف‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬أن‭ ‬التحديث‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اعتماد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأخذ‭ ‬بمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬والاتقان‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬البرامج،‭ ‬وربط‭ ‬عمليات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بحقائق‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يضمن‭ ‬إعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬بشرية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬سجل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬تخصصات‭ ‬جديدة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬جاءت‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬والكفاءة‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والقانوني‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قيادات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

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