الأكاديمية الملكية للشرطة تنظم يوم التهيئة للطلاب المقبولين في برامج الدراسات العليا

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة يوم التهيئة لـ102 طالب وطالبة ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالدراسة في برامج الدراسات العليا (الماجستير) التي استحدثتها الأكاديمية اعتباراً من العام الحالي في تخصصات القانون العام، العلوم الشرطية، العلوم الجنائية.
وقد أعرب العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن شكره وتقديره للتعليمات السديدة لوزير الداخلية بتوفير كافة الإمكانيات والطاقات لتطوير منظومة العمل الأكاديمي بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكداً أن الشهادة الحقيقية التي سيحصل عليها الدارسون سيمنحها لهم المجتمع بتميزهم وعطائهم وإنجازاتهم.
وأشار إلى أن اختبارات القبول قد اعتمدت على قياس الكفاءة المهارية للمتقدمين كشرط للالتحاق للدراسة بهذه البرامج، وذلك لضمان تعميق مدارك الدارسين وتفاعلهم مع المناهج المتطورة التي تتضمن نظما تعليمية ابتكارية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، ودراسات ميدانية وتجريبية تواجه كافة التحديات.
وأضاف آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن التحديث الذي شهدته برامج الدراسات العليا جاء في إطار اعتماد الأكاديمية الأخذ بمعايير الجودة والاتقان التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم البرامج، وربط عمليات التعليم والتدريب بحقائق التقدم العلمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل والتوافق مع استراتيجيات المؤسسات الوطنية والتقدم الذي أحرزته على نحو يضمن إعداد كفاءات بشرية، وذلك وفقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
كما هنأ آمر الأكاديمية الطلبة المقبولين، مشيراً إلى أن الإقبال على البرامج الدراسية سجل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً نظراً إلى استحداث تخصصات جديدة، مضيفاً أن هذه البرامج جاءت لرفع مستوى الجانب العلمي والكفاءة الوظيفية في مجال العمل الشرطي والقانوني بما يسهم في خلق قيادات متخصصة في هذه المجالات.
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